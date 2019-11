Discuţii aprinse în PNL. Care e planul lui Ludovic Orban

Sunt discuţii aprinse în PNL.

Liberalii se reunesc, în şedinţa biroului executiv, pentru a discuta modalităţile de refacere a majorităţii parlamentare, după câştigarea alegerilor prezidenţiale.

Mai exact, trebuie să decidă ce alianţe politice vor face în Parlament pentru a forma majoritatea.

Preşedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat că liberalii vor încerca să menţină majoritatea creată la moţiunea de cenzură şi la învestirea Guvernului său, arătând că vor exista discuţii cu privire la oportunitatea organizării alegerilor anticipate.



„Domnul preşedinte s-a referit la o majoritate stabilă, coerentă, care să permită un sprijin puternic în Parlament pentru o guvernare care să facă reformele de care are nevoie România. Noi am arătat în condiţii extrem de dificile că am obţinut o majoritate parlamentară şi pentru îndepărtarea de la putere a PSD şi pentru învestirea Guvernului. Vom încerca şi în actualul Parlament să menţinem această majoritate care s-a manifestat la cele două voturi, dar ne vom pregăti cu toată seriozitatea pentru alegerile parlamentare când vor fi ele - fie anticipate, fie la termen”, a declarat Orban presei la sediul PNL

