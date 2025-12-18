Dominic Fritz a obţinut cetăţenia română: Am depus jurământul de credinţă

Dominic Fritz, preşedintele USR. Sursa foto: Facebook/Dominic Fritz

Primarul Timişoarei şi lider USR, Dominic Fritz, a depus joi jurământul de credinţă faţă de România, după ce, luna trecută, a fost admis la proba de interviu pentru obţinerea cetăţeniei române. Ulterior, politicianul a decis să facă publică o poză la certificatul de cetăţenie română. "Mi-am depus jurământul de credință față de România, al cărei cetățean sunt de azi", a declarat preşedintele USR.

Potrivit legii legii, cetăţenia română se acordă la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. Persoanele cărora li s-a acordat cetățenia română depun jurământul de credință față de România în termen de șase luni de la comunicarea ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie.

"Ce imens privilegiu să-mi fi putut alege iubirea pentru această țară. Mi-am depus jurământul de credință față de România, al cărei cetățean sunt de azi. Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise, pentru potențialul tău de inspirație, pentru energia ta debordantă. Mulțumesc, Timișoara, că îmi ești acasă", a scris Dominic Fritz pe contul său de Facebook, unde a încărcat selfie-ul în care apare alături de certificatul de cetăţenie română.

Jurământul de credinţă se depune în cadrul unei şedinţe solemne în faţa ministrului Justiţiei sau a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie ori a unuia dintre cei doi vicepreşedinţi ai autorităţii delegaţi în acest sens şi are conţinutul următor: "Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile României".

După depunerea jurământului, Comisia pentru cetăţenie eliberează titularului certificatul de cetăţenie română, semnat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Documentul conţine elemente de siguranţă şi are aplicată fotografia titularului.

Peste 20 de persoane au fost programate să depună jurământul joi, de la ora 14:00, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.