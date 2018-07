Dragnea: Modificările promovate de PSD la Legea pensiilor, promulgate de Iohannis, îndreaptă o inechitate

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că prin modificările şi completările promovate de social-democraţi la Legea 263/2010 a pensiilor publice promulgate joi de preşedintele Klaus Iohannis, privind grupele speciale de muncă, se îndreaptă o inechitate iar beneficiari vor fi "peste 100.000 de români".



"Se va implementa uşor, nu este o chestiune complicată, este, de fapt, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Noi am avut două intervenţii pe această lege, în 2016, dacă ţin minte cred că în decembrie, dacă nu greşesc, am reparat o inechitate pentru mineri, iar în această vară înainte de încheierea sesiunii parlamentare am adoptat, am propus un amendament la un proiect de lege de modificare a Legii pensiilor tot în acest sens, să se elimine nişte inechităţi generate de aplicarea unor legi (...) ce vizau recalcularea drepturilor de pensie pentru persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupele speciale de muncă. Practic, în 2015 se ridicase nivelul stagiului de cotizare - 30, 32, 33 până la 35 de ani. (...) Practic, prin această lege la cei din grupele speciale - aviaţie civilă, siderurgie, subteran, transport maritim şi fluvial, foraj, ţiţei şi gaze, cei care lucrează în condiţii grele şi foarte grele - nu se mai împarte numărul de puncte la 35 de ani de muncă, se împarte la 25, ceea ce înseamnă că vor avea o pensie mai mare", a declarat Liviu Dragnea, joi seară, la un post de televiziune, întrebat despre impactul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, promulgată de preşedintele Klaus Iohannis.



Liderul PSD a adăugat, referindu-se la beneficiarii respectivei legi, că este vorba despre oameni "care au ieşit la pensie în condiţii similare pe o legislaţie şi alţii care au ieşit, dar pe altă legislaţie, şi la ei se împărţea la un număr de ani diferit".



"Este, de fapt, îndreptarea unei inechităţi şi de recalcularea pensiilor vor beneficia în mod automat, nu mai este nevoie să meargă pensionarul la ghişeu, prin efectul acestei legi, din oficiu, Casa de Pensii va recalcula pensia pentru fiecare. Deci, este o mărire a pensiilor pentru cei din grupele speciale de muncă. A fost o decizie politică pe care am luat-o (...), am convenit să facem această completare în sensul pozitiv înainte de adoptarea noii legii a pensiilor, pe care am început să o prezentăm şi o vom prezenta în luna următoare", a declarat Dragnea.



El a precizat că de aceste modificări vor beneficia "peste 100.000 de români".