Dragoș Pîslaru: Vom trimite PNRR renegociat pe 14-15 iulie. Vom încerca să simplificăm țintele și jaloanele

România trimite PNRR-ul revizuit la Bruxelles. Foto: Getty Images

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a agreat cu Comisia Europeană un pre-acord care să permită României să absoarbă toți banii nerambursabili, proiectele mature să fie introduse pe componenta de împrumut, iar țintele și jaloanele să fie simplificate, a declarat luni ministrul de resort, Dragoș Pîslaru, după ședința de Guvern.

„Suntem într-un proces de analiză și revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență și, pentru a discuta elementele și planul de viitor, am avut o misiune la Bruxelles în acest sfârșit de săptămână. Am avut o întâlnire cu doamna Celine Gauer (directorul general SG RECOVER, n.r.) și cu colegii dumneaei în cursul zilei de vineri. (...) Situația Planului Național de Redresare și Reziliență este una complicată. Vestea pozitivă este că am agreat cu Comisia Europeană un plan de lucru pentru perioada următoare și anume ca, în următoarele două săptămâni, să lucrăm intens împreună cu Comisia Europeană, pentru a lămuri situația celor două paliere. Avem deja un pre-acord care a fost reconfirmat, legat de componenta nerambursabilă unde, în acest moment, stăm bine și avem o abordare care să permită ca România să absoarbă toți banii nerambursabili de pe PNRR. Acest lucru înseamnă că trebuie să existe niște permutări, pentru că am adus proiecte care erau bune, mature - și care se puteau îndeplini până în august 2026 - și le-am permutat pe componenta de împrumut. Am agreat că vom încerca să păstrăm toate proiectele pe care le mai avem, care sunt cu grad de risc scăzut, în ceea privește implementarea până în 2026 - și să ne concentrăm împreună, la nivel tehnic, să discutăm de toate celelalte proiecte cu risc mediu”, a menționat Dragoș Pîslaru.

El a subliniat că a inițiat, împreună cu miniștrii de linie, o consultare și o monitorizare foarte complexă pentru a se asigura că există o asumare la nivelul fiecărui minister a situației pe aceste proiecte.

„Avem o dată limită, ziua de miercuri, pentru a primi aceste situații la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și, evident, restul perioadei de două săptămâni pentru a clarifica ce mai este clarificat cu privire la fezabilitatea de a reține noi proiecte sau proiectele pe care le avem în discuție. Am agreat că, în această revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență, vom încerca să simplificăm țintele și jaloanele astfel încât, pe de-o parte, să avem această clarificare, să scoatem toate acele jaloane și ținte intermediare și să aducem un pachet bun de reforme care pot fi îndeplinite rapid pentru Cererea de plată 4 și să ne asigurăm că reformele care au un cost bugetar mare sunt împinse către cererile din anul următor. Am discutat cam cum ar arăta calendarul până la sfârșitul PNRR. De asemenea, am discutat de ideea de a avea încă două cereri de plată anul viitor”, a mai spus ministrul.

Potrivit acestuia, nu a fost stabilit încă un calendar fix.

„Deocamdată n-am stabilit un calendar fix pentru că ține de discuțiile de reașezare pentru partea de revizuire. Cu ocazia întâlnirii, am discutat o invitație pentru doamna Celine Gauer în perioada 14-15 iulie. Evident, această invitație este în linie cu calendarul pe care ni l-am propus. Deci ne putem uita la un lucru intens, două săptămâni, după care să avem această întâlnire la București, inclusiv întâlnirea grupului coordonatorilor de investiții a miniștrilor de linie și a primului ministru, întâlnire pentru a putea să ajungem la o concluzie preliminară și trimite apoi imediat, formal, acest Plan Național de Redresare și Reziliență revizuit. Este de punctat deschiderea Comisiei Europene de a relua discuțiile tehnice, deschiderea de a vedea dacă pe componenta de împrumut putem, într-adevăr, să ne uităm, cum au făcut alte state ca Polonia, la instrumente financiare”, a adăugat Pîslaru.

El a subliniat că discuțiile au avut la bază pachetul fiscal.

„Nu vă ascund faptul că aceste lucruri sunt în legătură directă cu discuțiile pe pachetul fiscal. Ne amintim că pachetul fiscal nu este doar o urgență astăzi, ci este o reformă de pe PNRR care are o amânare destul de mare, de vreo 3 ani de zile. Cred că este foarte important să înțelegem că această deblocare și redeschidere a lucrului tehnic trebuie tratată acum cu asumarea corespunzătoare la nivelul Guvernului. În ședința de Guvern, prim-ministrul mi-a dat cuvântul pentru a face această informare cu privire la vizita de la Bruxelles și am clarificat faptul că ne vom mobiliza în perioada următoare pentru fiecare minister de linie, pentru Planul Național de Redresare și Reziliență în general, să putem avea o situație foarte clară pe care să o discutăm la nivel tehnic. Dacă lucrurile vor merge, și acesta este scenariul, înseamnă că 14-15 iulie avem un acord, trimitem după aceea Planul Național de Redresare și Rezilieță în forma lui pentru aprobare, va intra într-un proces de aprobare care va dura undeva cam două-trei luni de zile, trei luni jumate chiar, acum pentru că este și luna august la mijloc. Înseamnă mai întâi două luni de pregătire cu Comisia și apoi aprobare de către Consiliu”, a mai spus ministrul.

Potrivit acestuia, până pe 25 noiembrie se dorește deblocarea banilor suspendați de pe Cererea de plată 3, iar până la sfârșitul anului plata aferentă Cererii de plata nr 4.

'Între timp, ne concentrăm să deblocăm banii suspendați de pe cererea de plată 3 până pe 25 noiembrie, deci 860 de milioane de euro și depune Cererea de plată 4 imediat cum vom avea acordul PNRR revizuit. Dacă totul e bine, ne facem lucrurile cum trebuie, cu profesionalism, putem avea inclusiv plata aferentă Cererii de plata nr 4 ideal la sfârșitul anului. Comisia Europeană este partener în acest exercițiu pe care îl avem de demarat', a adăugat ministrul.