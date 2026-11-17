Dungaciu, despre discuțiile PSD-AUR: "Poți să te ții de nas și să discuți cu multă lume. Evident că nu există prânz gratis în politică"

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. Foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele partidului AUR, Dan Dungaciu, a declarat marți la Antena 3 CNN, întrebat dacă există discuții între PSD și AUR sau dacă miniștri din Guvernul Niculescu au apelat la ajutorul lui petrișor Peiu sau Gheorghe Piperea, că în politică, „poți să te ții de nas și să discuți cu foarte multă lume”. „Asta nu înseamnă că oamenii care discută se iubesc”, a adăugat el.

„Faptul că oamenii discută nu înseamnă că se iubesc, că se căsătoresc sau că sunt cei mai buni prieteni. Oamenii discută. Se numesc interese politice.

Poți să te ții de nas și să discuți cu foarte multă lume. Noi putem să ne ținem de nas și să discutăm cu PSD sau cu PNL.

Politica este un tip de meserie în care transparența trebuie luată în dozele necesare. Asemenea discuții nu apar, într-o primă fază, în spațiul public.

Vă asigur că vom discuta.

Mă bucur că cei de la PSD caută experți de la AUR. Asta confirmă că acest guvern nu are o viziune clară. Evident că ne-am așteptat de la început ca oamenii să vină pe la noi să ne ceară ajutorul.

Evident că nu există prânz gratis, nici măcar în politică. Nu va fi gratis nici pentru ei, nici pentru cei care ne solicită ajutorul”, a declarat Dungaciu.

Președintele AUR, George Simion, a declarat că mai mulți miniștri din Guvernul Niculescu au apelat la ajutorul senatorului Petrișor Peiu și europarlamentarului Gheorghe Piperea pentru reforma companiilor de stat și redactarea unor legi privind programul SAFE, iar cei doi au acceptat.

Petrișor Peiu a declarat marți, la Antena 3 CNN, că nu știe la ce se referă președintele AUR, atunci când spune că miniștri din Guvernul Niculescu i-au cerut ajutorul.

„Nu știu la ce se referă domnia sa, cred că ar trebui să îl întrenați pe dânsul. Noi avem discuții cu toți miniștri, am și vorbit cu vreo doi miniștri, dar nu știu exact la ce se referă domnia sa și nu aș vrea să comentez ceva ce nu știu. (...) Trebuie întrebat domnia sa la ce se referă.

Petrișor Peiu a adăugat că a discutat cu mai mulți miniștri din Guvernul PSD și cu doi dintre aceștia s-a întâlnit luni, „întâmplător”. „M-am întâlnit întâmplător cu ei ieri și am discutat foarte amabil, ba chiar cu unul dintre ei am stabilit să beau și o cafea. (...) Am discutat cu mai mulți. Ieri m-am întâlnit întâmplător cu doi dintre ei. Au fost discuții civilizate. Cu unii dintre ei în studioul unei tv, dânsul pleca, eu intram. Am stabilit să bem o cafea. Nu am făcut nimc. Nu are conotație publică, nu e de domeniul public o discuție privată”, a spus senatorul. Liderul senatorilor AUR nu a vrut să spună despre ce a discutat cu miniștrii.