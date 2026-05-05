Ecoul căderii Guvernului Bolojan, în presa internațională. Politico: Simion, afiliat MAGA, creierul din spatele demiterii

1 minut de citit Publicat la 15:36 05 Mai 2026 Modificat la 16:03 05 Mai 2026

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă de AUR și PSD, a fost adoptată cu 281 de voturi. Foto: Hepta

Demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost preluată imediat de cele mai mari publicații și agenții de presă din lume. Jurnaliștii străini pun accent pe alianța neașteptată dintre PSD și AUR, care a dus la acest rezultat, dar mai ales pe pericolul economic în care se află acum România.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, depusă de AUR și PSD, a fost adoptată cu 281 de voturi. Numărul minim necesar pentru demitere era de 233.

Politico: George Simion, „creierul” din spatele căderii guvernului

Publicația Politico titrează că „Socialiștii și extrema dreaptă din România au dărâmat guvernul” și îl indică pe liderul AUR, George Simion, drept „creierul” întregii operațiuni.

Articolul cu căderea Guvernului Bolojan este și știrea de deschidere pe site-ul Politico.

Sursa notează că PSD, sătul de politicile dure de austeritate, a ales să colaboreze cu AUR pentru a-l înlătura pe Bolojan. Această mișcare a pus grupul socialiștilor într-o poziție delicată, după ce aceștia au criticat ani la rând partidele de centru-dreapta pentru alianțe similare cu extrema dreaptă.

Politico citează replica premierului demis din timpul dezbaterilor: „Această moțiune este falsă, cinică și artificială. Orice țară aflată în multiple crize ar încerca să consolideze guvernele, nu să le schimbe”.

Deși Simion a cerut alegeri anticipate, Politico consideră acest scenariu puțin probabil înainte de 2028. Se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să înceapă consultările pentru un nou premier, existând posibilitatea unui guvern condus de un tehnocrat independent sau chiar o revenire a lui Bolojan la conducerea unui guvern minoritar.

Reuters: Impact economic devastator

Agenția Reuters se concentrează pe consecințele financiare imediate. Jurnaliștii punctează că prăbușirea coaliției deschide drumul către un blocaj politic ce poate dura săptămâni sau luni.

„Ar putea exercita presiuni asupra randamentelor obligațiunilor de stat ale României, asupra ratingurilor de credit și asupra accesului la fondurile Uniunii Europene, pe fondul negocierilor pentru formarea unei noi majorități parlamentare”, scrie Reuters.

Bloomberg: Reformele pentru buget sunt în pericol

Bloomberg subliniază că guvernul minoritar a cedat într-un moment critic, aruncând țara într-o nouă agitație politică. Această situație ar putea bloca reformele necesare pentru reducerea deficitului bugetar, cel mai mare din întreaga Uniune Europeană.

Sursa amintește că PSD a părăsit coaliția luna trecută tocmai din cauza „tăierilor fiscale nepopulare” impuse de guvern.

Știrea demiterii cabinetului de la București a fost preluată în regim de urgență și de alte instituții media de prestigiu, precum AFM și agenția chineză de stat Xinhua.