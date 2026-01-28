Elena Lasconi a demisionat de la conducerea USR Câmpulung: „Nu am timp să mă ocup de chestia asta”

Elena Lasconi susține că decizia este strict personală / Foto: Agerpres

Elena Lasconi, primarul oraşului Câmpulung Muscel și fost candidat la alegerile prezidențiale, a demisionat de la conducerea filialei locale USR Câmpulung. În cadrul unui interviu pentru Cotidianul, aceasta a precizat că motivul este legat de faptul că nu mai are timpul necesar de a se ocupa și de această funcție.

„Nu am timp să mă ocup de chestia asta, stau câte 12 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city manager. Nu am avut conflicte cu nimeni. Doar că mie mi se pare că asta e un job foarte serios. Trebuie să te ocupi, să faci extindere. Şi nu îmi mai permite timpul”, a declarat Elena Lasconi pentru sursa citată.

Elena Lasconi susține că decizia este strict personală și a respins informaţiile din presa locală potrivit cărora demisia sa vine după ce mai mulţi membri USR s-au revoltat că deszăpezirea din oraş ar fi rămas „mai mult pe hârtie”.

„Ce treabă are funcţia de preşedinte USR Câmpulung cu dezăpezirea, care ţine de primar?”, a mai subliniat Elena Lasconi.

În luna iunie 2024, Elena Lasconi a fost aleasă președintele USR, iar un an mai târziu, în mai 2025, a demisionat.

A candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 și, ulterior, la alegerile din mai 2025.