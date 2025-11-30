Lasconi, despre Moșteanu: Zicea că are 300.000 de euro în cont și că el se descurcă. Du-te, ia-ţi iahtul şi tot, pleacă

Elena Lasconi. sursa foto: Hepta

Elena Lasconi îl atacă dur pe Ionuț Moșteanu, după demisia acestuia din funcția de ministru al Apărării. Fostul președinte al USR spune că Moșteanu ar trebui să plece și din partid, susținând că îi face „mult rău” formațiunii și că „are cariera politică terminată”, cu excepția situației în care „mai este de folos serviciilor sau sistemului”. Lasconi a afirmat, la Digi 24, că fostul ministru ar avea 300.000 de euro și că „îi place cu iahtul, nu cu trotineta”.

Lasconi spune că nu a simțit „absolut nimic” când a aflat despre demisia lui Moșteanu din funcția de ministru al Apărării, în contextul scandalului legat de CV-ul acestuia. În opinia ei, plecarea din Executiv nu este suficientă.

„În momentul de faţă Ionuţ face un mare rău partidului pentru că ar trebui să demisioneze şi din USR. Asta vă spune un om normal. Dar acum, trecând printr-o luptă atât de grea cum a fost cea de anul trecut, la cea mai grea campanie de prezidenţiale de după Revoluţie şi asistând la cea mai aranjată campanie de prezidenţiale de anul ăsta, vă pot spune că Ionuţ, din punctul meu de vedere are cariera politică terminată, dar dacă mai este de folos serviciilor sau sistemului, Ionuţ Moşteanu va continua să rămână şi nu se va face lumină în CV-ul lui. Asta cu siguranţă”, a declarat Elena Lasconi duminică seară, la Digi 24.

Fostul lider al USR afirmă că nu cunoștea neconcordanțele din CV-ul lui Moșteanu, însă este convinsă că acesta afectează imaginea partidului.

„Eu ştiu foarte clar că Ionuţ Moşteanu face foarte mult rău USR-ului, să îşi dea demisia pentru că suntem şi înainte de alegerile de la Bucureşti, face foarte mult rău şi înainte de alegerile astea, să plece acasă. Cum zicea, că nu îl interesează, că are 300.000 de euro în cont şi că el se descurcă. Păi descurcă-te, frate!. Du-te, ia-ţi - că lui îi plăcea cu iahtul – du-te, ia-ţi iahtul şi tot, și pleacă! Nu, nu, nu, îi plăcea cu iahtul, doar că era prea mare aroganţa să pună poze. Mai bine pune cu trotineta”, a adăugat Lasconi.