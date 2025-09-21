Elena Lasconi: „Într-un fel, faptul că Nicușor Dan e președinte mi se datorează și mie”

Elena Lasconi l-a numit pe Nicușor Dan „orgolios, răzbunător și încăpățânat”. FOTO Antena 3 CNN

Elena Lasconi a afirmat duminică, la Antena 3 CNN, că „într-un fel” faptul că Nicușor Dan este acum Președintele României i se datorează și ei. Fosta candidată la alegerile prezidențiale și-a apărat decizia de a publica fotografii în care ar fi fost surprinsă o întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta. Ea a explicat că a gândit la rece și că la acel moment avea 10% în sondaje, iar publicarea acestor poze ar fi putut să o ridice „puțin” sau să aibă efectul contrar și să îl ajute pe Nicușor Dan, precizând că acela a fost momentul în care fostul primar al Capitalei a câștigat alegerile. Elena Lasconi a reiterat că ea nu știe dacă imaginile sunt reale sau nu, dar era dreptul ei să întrebe și cere ca DNA să se autosesizeze.

Cu câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, Elena Lasconi publica, pe Facebook, mai multe imagini de la o presupusă întâlnire după anularea scrutinului din 2024 între Nicușor Dan, pe atunci candidat la prezidențiale și primar al Capitalei, Florian Coldea, fost prim adjunct în SRI, și fostul premier Victor Ponta. Toți cei nominalizați au denunțat fotografiile drept false.

La o jumătate de an de la incident, Elena Lasconi a explicat în exclusivitate la Antena 3 CNN cum a ajuns la decizia de a posta imaginile care i-au parvenit „pe e-mail”.

„Acesta e momentul în care a câștigat el alegerile, nu le-am pierdut eu. Eu eram la 10% atunci. Decizia de a le publica a fost tocmai în sensul acesta.

Lucrurile erau foarte clare, eu am fost lăsată singură. Nu am avut nici 10.000 de euro și cu toate astea eram la 10% în sondaje. Cu 10% nu intri în turul 2. Eu m-am tot gândit, m-am tot uitat la ele.

Eu nu am zis nicio secundă dacă sunt sau nu reale. Am zis că ar trebui să dea un răspuns Nicușor Dan. El are un comportament de copil care a fost defavorizat toată viața lui și trebuie să fie protejat, într-o femeie e mult mai ușor să dai, trăim într-o societate misogină, e ușor să dai într-o femeie, să o umilești, să o reduci la tăcere și eventual să o trimiți și la cratiță cu un șut în fund.

Eu am văzut că oamenii trăiau în era nu cea a adevărului ci a percepțiilor și el trebuia să fie protejat doar pentru că a fost olimpic cândva”, a spus Elena Lasconi, când a fost întrebată ce criterii au stat la baza deciziei ei de a publica aceste imagini fără să se asigure de veridicitatea lor.

Fost candidată la prezidențiale a insistat că ea nu a afirmat niciodată că sunt reale, dar consideră că erau necesare explicații.

„Nu l-am pângărit, eu am întrebat dacă sunt reale. Postarea a fost că trebuie să dea un răspuns. Nicușor Dan, Coldea, Ponta, cine a fost în aceste fotografii. Nu puteam să nu le arăt. Nu puteam să nu le dau. M-am gândit la rece dacă sunt la 10% aceste fotografii ar putea să mă crească puțin sau să mă coboare și să îl ajute pe el. Și am jucat așa. Deși el nu ar fi făcut niciodată asta”, a spus Elena Lasconi.

Întrebată dacă s-a lămurit dacă sunt reale sau nu, fost candidată la prezidențiale a afirmat că „nu”.

„Nu că nu au date....meta. Eu aștept să văd. Mi-au făcut plângere. Până la proba contrarie eu am încredere în instituțiile statului.

El a avut mulți dubioși în jurul lui și în campania de prezidențiale și cea de la primărie. Apar aceste poze, e normal ca eu să îmi pun întrebări. (...)Coldea are dosar, da, la DNA? (...)Sunt și pozele astea, sunt adevărate sau nu, vă rog eu, DNA să se autosesizeze. sunt adevărate zvonurile astea?”, a spus Elena Lasconi.

Elena Lasconi l-a numit pe Nicușor Dan „orgolios, răzbunător și încăpățânat” și a afirmat că are un „mandat” să se comporte ca o „picătură chinezească” împotriva șefului DNA.

„Cred că are un mandat. Să fie picătura chinezească împotriva acestui domn. Eu în continuare am încredere în instituții. Mai degrabă m-aș fi interesat de bugetul pe care îl are DNA, aș fi lăsat DNA un buget mai mare și libertate DNA să își facă treaba. Multe se reduc la bani. E important să ai posibilitatea să cercetezi bine fiecare caz inclusiv pe cei care au sponsorizat în campanii electorale”, a spus primarul municipiului Câmpulung.

„Avem conducătorii pe care îi merităm. Pentru că nu ne mai uităm la caracterul oamenilor, la faptele concrete ale politicienilor...Eu nu urăsc. Sunt învățată de bunica mea încă de mică îmi cer iertare dacă am greșit cuiva, fără voia mea sau cu voia mea, înainte de a adormi.

Dacă vreți să faceți un exercițiu, a fost cel mai bun pe care l-am învățat la școala BBC, ascultați-l (pe Nicușor Dan n.red) când a fost la Sinteza Zilei să vedeți de câte ori s-a uitat la domnul Gâdea și de câte ori în stânga lui, prin el. Un om care nu reușește să se uite în ochii tăi, care are nevoie când sunt lucruri complicate să se scarpine, uitați-vă fără sunet, nu la ce spune, corpul vorbește despre oameni. Eu am spus care e părerea mea înainte de a deveni președinte și într-un fel faptul că e președinte mi se datorează și mie”, a spus Elena Lasconi.

Întregul interviu cu Elena Lasconi, invitata Oanei Zamfir la emisiunea „Ora de foc”, poate fi urmărit aici: