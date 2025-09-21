Elena Lasconi îl atacă dur pe premierul Ilie Bolojan: „A lovit în oameni, minte sută la sută”

Elena Lasconi îl atacă pe premierul Ilie Boloja. „Minte sută la sută”. Foto: Agerpres

Elena Lasconi, care în campania prezidențială a fost primul candidat care a vehiculat numele lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier, a spus, duminică, la Antena 3 CNN că nu l-ar mai nominaliza în această funcție având în vedere măsurile de austeritate pe care le-a promovat și care au „lovit în oameni”. Mai mult, fosta candidată la prezidențiale l-a acuzat pe premier că a mințit atunci când a afirmat că a descoperit abia când a ajuns în fruntea Guvernului că bugetul nu reflecta realitatea economică din țară.

„A lovit în oameni. Dacă făcea reformă nu aveam nimic împotrivă”, a spus Elena Lasconi la Antena 3 CNN.

Rugată să comenteze afirmațiile făcute de Ilie Bolojan în emisiunea Sinteza Zilei, când a precizat că nu a știut realitatea bugetară a României până când nu a ajuns la Guvern, Elena Lasconi a spus că prim-ministrul minte.

„Minte sută la sută. Să nu uităm ministrul de Finanțe era colegul lui. Eu știam că bugetul nu este real și am spus vreau să văd bugetul real, echipele alea de lucru între tote partidele politice, o vrăjeală. Eu nu am vrut să mint. Nu o să mint niciodată oamenii. Pentru ei, puterea e mai importantă decât caracterul și coloana vertebrală” a mai spus Lasconi.

Elena Lasconi a criticat dur măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan, pe care l-a acuzat că alimentează ura împotriva funcționarilor publici.

„Vedeți ceva diferit la mine? Mi-am luat puțin vârfurile. Economia pe care vrea să o facă este mi-am luat puțin vârfurile. Reforma în administrație trebuie făcută profund.

Ar fi economist o grămadă de bani. Avem peste 2000 de primării cu sub 5000 de locuitori. De acolo trebuie pornit. I-aș fi plătit pe primari să fie plante și să mai aibă încă un om pentru taxe și impozite până peste 3 ani când aceste primării dispar și redevin puncte de lucru.

Companiile de stat care sunt găuri negre ale economiei, cele 200 de institute, agenții, unde se taie frunze la câini. Nu să oprești proiecte. Eu am făcut un contract cu statul, deci contractul de finanțare eu l-am semnat cu statul român nu cu nenea Gheorghe și statul român a arătat că este neserios”, a declarat Elena Lasconi la Antena3 CNN.

Fostul președinte USR a vorbit și despre birocrația care blochează proiectele de infrastructură, de altfel extrem de importante pentru dezvoltarea comunităților. „La Câmpulung avem o primărie săracă, fără investitori, fără infrastructură nu o să vină investitori.

Le-am spus oamenilor banii ăștia puțini pe care îi avem îi cheltui pentru documentație ca să atragem fonduri europene să aduc o plus valoare. Și mă duc, semneze un contract cu statul, cu Ministerul Dezvoltării, pentru eficientizare energetică.

O achiziție durează un an jumătate, chiar doi ani, pentru că suntem în România. Am un proiect în care s-a dat jos un perete și oamenii stau în frig. După ce au crescut prețurile, TVA, află că de la anul o să aibă taxe și impozite mai mari că așa vrea Guvernul, că din noiembrie gazul o să fie mai scump. Credeți că o să țopăie de fericire?”, a întrebat retoric Elena Lasconi.