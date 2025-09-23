Elena Udrea: "Lui Adrian Năstase i s-a făcut un dosar politic cu implicarea Bruxelles-ului"

Elena Udrea a făcut un pas uriaş către libertate. Sursa foto: Agerpres

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a fost invitata lui Răzvan Dumitrescu, marţi seară, la Antena 3 CNN. Aceasta a declarat că fostul premier al României, Adrian Năstase, ar fi fost victima unui dosar politic.

Elena Udrea a acuzat-o pe Monica Macovei, fost ministru al Justişiei, că ar fi făcut presiuni pentru ca Năstase să fie condamnat.

Răzvan Dumitrescu: În cei 10 ani în care președintele României a fost Băsescu Traian, câte dosare politice s-au făcut?

Elena Udrea: Cred că un dosar politic care s-a făcut clar cu implicarea Bruxelles-ului a fost al lui Adrian Năstase. Eu nu ştiu dacă dânsul a fost vinovat sau nu, că nu-i cunosc dosarul, dar amintiţi-vă că în MCV-urile acelea care veneau şi care erau făcut de ONG-urile soroşiste conduse de Monica Macovei, se spunea acolo aproape explicit că Adrian Năstase trebuie condamnat. Cum ar putea rezista Justiţia din România la recomandările acelea: "dacă nu faceţi așa, nu vi se ridică MCV-urile".

R.D.: Pe doamna Monica Macovei a susţinut-o donul Băsescu să ajungă ministru al Justiției...

E.U.: Așa e, dar a fost un an şi ceva, suficient cât să strice foarte multe lucruri. Intenţia de a te lupta cu corupția nu este greşită. Când lupta aceasta este confiscată de un stat paralel ca să-şi pună în aplicare planul, să elimine elitele, atunci este o problemă.