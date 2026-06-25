Emil Boc interzice folosirea steagului și imnului Rusiei la Cluj-Napoca în cadrul Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca. Sursa foto: Agerpres

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat că steagul și imnul Rusiei nu pot fi folosite în oraș, nici măcar în cadrul unor competiții sportive, precum Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, programată în perioada 26-28 iunie și la care vor participa și sportivi ruși. El a cerut Federaţiei Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiţie. "Solicit Federaţiei Române de Gimnastică şi autorităţilor statului român să clarifice această situaţie acum, înainte de începerea competiţiei oficiale pentru a nu avea probleme sau dispute pe parcursul derulării Cupei Mondiale", a spus Emil Boc.

Aflat în Londra, unde are loc Forumul Mondial al Primarilor pentru Acțiuni Climatice, Emil Boc a transmis miercuri, într-un mesaj video înregistrat şi publicat pe Facebook, că steagul și imnul Rusiei nu pot fi utilizate la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, organizată pe BT Arena din Cluj-Napoca. "Respectăm poziția României și a Uniunii Europene în acest domeniu", a subliniat edilul.

"Mă aflu la Londra, la Forumul Mondial al Primarilor pentru Acțiuni Climatice şi aş vrea pe scurt să vă exprim punctul meu de vedere cu privire la o informaţie din ţară pe care am primit-o recent. Şi anume: urmează, în acest weekend, 26 - 28 iunie, să se desfăşoare la Cluj-Napoca o Cupă Mondială de Gimnastică Ritmică, cu participarea inclusiv a unor sportivi din Rusia. La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei asemenea competiţii, în sala Polivalentă BT Arena, am ştiut că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul şi steagul ca reprezentare în competiţia oficială de gimnastică ritmică.

Recent, Federaţia Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat regulile şi permite sportivilor din Rusia să utilizeze imnul şi steagul în competiţiile oficiale, inclusiv pentru această competiţie de la Cluj-Napoca. Aş vrea să fie foarte clar şi răspicat, şi fără echivoc: în sala Polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei şi nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această ţară.

Această decizie nu este o formă de protest faţă de sportivi, nu am nimic cu sportul, susţin sportul, dar nu sunt de acord a simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o ţară a Uniunii Europene, la Cluj, ţară care şi-a exprimat de atât de multe ori poziţia împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina. Şi, de asemenea, Uniunea Europeană, care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune al Rusiei la adresa Ucrainei", a menţionat Emil Boc în înregistrarea video postată pe contul său de Facebook.

Primarul oraşului Cluj-Napoca a mai spus că a cerut Federației Internaționale de Gimnastică să mențină regulile aflate în vigoare la momentul în care municipiul a acceptat găzduirea competiției.

În plus, Emil Boc a solicitat Federației Române de Gimnastică și autorităților statului român să clarifice situația înainte de startul întrecerilor sportive, pentru a evita eventuale controverse sau dispute în timpul desfășurării Cupei Mondiale.

"În consecinţă, cer Federaţiei Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiţie. În aceste condiţii, am aprobat organizarea ei la Cluj, sub rezerva nefolosirii acestor simboluri politice pentru sportivii din Rusia la competiţia de gimnastică.

În egală măsură, solicit Federaţiei Române de Gimnastică şi autorităţilor statului român să clarifice această situaţie acum, înainte de începerea competiţiei oficiale pentru a nu avea probleme sau dispute pe parcursul derulării Cupei Mondiale. Cred că este o chestiune corectă, de bun simţ să respectăm regulile jocului, să respectăm valorile în care credem, să lăsăm sportivii să facă sport şi să fie în competiţie, dar să nu fie folosiţi în dispute politice sau pentru a reprezenta interesele unui stat agresor pe teritoriul României", a mai subliniat primarul oraşului Cluj-Napoca.

Federația Internațională de Gimnastică (World Gymnastics) a autorizat sportivii ruși să participe la competiții internaționale sub drapelul rusesc și imnul național, ridicând sancțiunile impuse împotriva lor din cauza războiului din Ucraina, a anunțat pe 18 mai Federația Rusă de Gimnastică, relatează agenția spaniolă de presă EFE, potrivit Agerpres.