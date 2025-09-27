Europarlamentarul Gheorghe Falcă, mesaj către basarabeni înaintea alegerilor: „Alegeți Europa. România va fi alături de voi”

Gheorghe Falca Sursa foto: Hepta

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă a transmis sâmbătă un apel către cetățenii Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare de duminică, subliniind că această zi „poate deschide ferm și pentru totdeauna ușa spre Europa, sau o poate închide pentru decenii”.

„Europa înseamnă democrație, siguranță, locuri de muncă, drepturi protejate, educație, spitale, investiții. Europa înseamnă viitor, înseamnă că nu se vor mai pierde noi și noi generații. Rusia înseamnă propagandă goală, șantaj, război și sărăcie. Înseamnă trecut și întuneric”, a scris Gheorghe Falcă pe Facebook.

Liberalul a amintit cât de important a fost pentru România parcursul european, afirmând că și Republica Moldova merită să își găsească locul în Uniunea Europeană. „Ca român și ca europarlamentar, știu cât a contat pentru România drumul nostru european. Și știu cât de greu este să-l parcurgi atunci când forțe ostile îți spun că nu merită, că nu poți, că nu ai ce căuta acolo. Dar Republica Moldova ARE ce căuta în Europa. Europa este casa ei! Și merită să ajungă acolo.”

Falcă a făcut un apel direct către moldoveni pentru a se prezenta duminică la vot: „Dragi frați și surori de peste Prut, alegerea este în mâinile voastre. Mergeți la vot. Spuneți clar, răspicat, ce fel de țară vreți să construiți. Alegeți viitorul. Alegeți Europa. România este alături de voi”.

Pe data de 28 septembrie vor avea loc alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, la care pot vota toți cetățenii moldoveni, inclusiv cei aflați în România. Pe teritoriul României sunt deschise 23 de secții de votare în 14 orașe ale țării.