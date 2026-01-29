EximBank dă vina pe guvernele Ciucă și Ciolacu pentru finanțarea unor companii pe pierdere: „Nu au fost aprobate de conducerea băncii”

EximBank dă vina pe Guvernele anterioare pentru finanţarea unor companii cu probleme financiare. Sursa foto: Hepta

Conducerea Exim Banca Româneasca (fosta EximBank) a transmis, joi, că finanţarea unor companii precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galaţi, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air a venit după "aprobarea sau avizarea acestor facilităţi de către statul român", cu trimitere, cel mai probabil, la creditele neperformante acordate în timpul guvernărilor Ciucă şi Ciolacu. Instituţia a precizat că "nu sunt finanţări aprobate de conducerea băncii şi nu sunt parte a situaţiilor financiare, a expunerilor şi a indicatorilor financiari ai băncii".

"Facilitati acordate, în numele şi în contul statului român, unor companii precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galaţi, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air.

Facilitătile acordate companiilor mentionate reprezinta expuneri ale statului roman. Ele nu sunt finantari aprobate de conducerea bancii si nu sunt parte a situatiilor financiare, a expunerilor si a indicatorilor financiari ai bancii.

Aprobarea sau avizarea acestor facilitati revine exclusiv statului roman, fie prin Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari (CIFGA – organism care functioneaza pe langa Ministerul Finantelor), pentru expuneri de pana la 50 milioane de euro, fie prin Guvernul Romaniei, pentru expuneri de peste 50 milioane euro.

Implicarea Exim Banca Romaneasca in aceste operatiuni se limiteaza strict la activitatea de agent si este gestionata de o structura organizatorica independenta, separata de activitatile specifice de banca comerciala universala, conform Legii 96/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.

Rolul acestei structuri se limiteaza strict la analiza tehnica a solicitarilor primite de la companii sau de la bancile finantatoare (in cazul garantiilor) si la transmiterea acestora catre autoritatile decidente pentru avizare/aprobare.

În cadrul analizei tehnice, se evidentiaza riscurile asociate fiecarei tranzactii, precum riscul de nerambursare, riscul financiar, riscuri de piata/afacere, riscul de executare, riscul de garantie colaterala, cat si alte categorii de riscuri. Precizam ca in cazul tuturor expunerilor mentionate, toate aceste riscuri au fost evidentiate si reflectate in documentatiile intocmite, fara a avea la baza criterii subiective, ci doar judecata profesionala solida si prudenta.

Conducerea bancii nu aproba aceste facilitati. Din 30 septembrie 2025, Exim Banca Romaneasca nu mai acordă produse de finantare si garantare in numele si in contul statului, in prezent gestionand angajamentele aflate in derulare", a comunicat EximBank.