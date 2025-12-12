Felix Stroe renunță la șefia PSD Constanța după 10 ani

Felix Stroe a invocat motive personale pentru decizia sa. FOTO: Hepta

Președintele organizației județene PSD Constanţa, senatorul Felix Stroe, şi-a anunţat vineri demisia de la șefia filialei. Felix Stroe a invocat motive personale pentru decizia sa, potrivit Agerpres.

El a condus PSD Contanța din anul 2015, de când Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu, foștii baroni PSD ai Constanței, au părăsit funcțiile politice și administrative în urma dosarelor penale și a arestului preventiv prelungit.

Fost ministru al Transporturilor, Stroe este vicepreședintele Comisiei parlamentare care controlează SIE.

"Astăzi, în cadrul şedinţei Biroului Permanent, mi-am depus mandatul din funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene Social Democrate constănţene - filială pe care o conduc din iunie 2015. De fiecare dată ales - în trei Conferinţe Judeţene -, niciodată numit de conducerea centrală a partidului. Mi-am desfăşurat activitatea de preşedinte de organizaţie cu maximă responsabilitate şi implicare, chiar şi atunci când starea mea de sănătate era profund afectată", se arată în comunicatul de presă transmis de Stroe.

Felix Stroe a afirmat că este sigur că toţi colegii săi sunt pregătiţi pentru o "construcţie de viitor" şi că le va fi alături acestora, susţinându-i în permanenţă.

"Am luat decizia din motive personale; nu mi-a cerut-o nimeni şi nu s-au făcut niciun fel de presiuni asupra mea! Este un gest de voinţă personală, făcut la sfârşitul unei etape şi la începutul uneia noi. Am luat această decizie cu satisfacţia faptului că filiala a înregistrat un succes indiscutabil la alegerile din Lumina şi Dobromir. Social-democraţii au reuşit să convingă oamenii şi să le câştige încrederea. Am convingerea că PSD Constanţa va găsi energia şi determinarea să continue în acest ritm şi, în final, să câştige alegerile din anul 2028. Deşi la conferinţa de alegeri din toamna anului 2023 am primit un nou mandat de patru ani - cu un procent de 84% -, am hotărât să îl depun, având convingerea fermă că, la împlinirea vârstei de 70 de ani, un lider trebuie să aibă tăria necesară de a face un pas în lateral şi să sprijine o echipă tânără care să ducă mai departe valorile social-democraţiei", a mai spus Stroe.

PSD Constanța a înregistrat unul dintre cele mai slabe rezultate la nivel național la alegerile locale din 9 iunie 2024. PSD a ratat la distanță mare atât Primăria Constanța, cât și Consiliul Județean, pentru al doilea mandat consecutiv.

Şi liderul organizaţiei judeţene PNL Constanţa, deputatul Bogdan Huţucă, şi-a anunţat în această săptămână demisia din funcţia deţinută în filiala PNL.