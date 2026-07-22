Fifor: Hotărârile judecătoreşti se respectă, nu se golesc de conţinut prin şmecherii procedurale

Foto: Facebook/Mihai Fifor

Hotărârile judecătoreşti se respectă, nu se ironizează, nu se golesc de conţinut prin ''şmecherii procedurale'', a transmis miercuri deputatul PSD Mihai Fifor în contextul deciziei Curţii de Apel Bucureşti, care a suspendat procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice.

''După ce au sfidat Parlamentul, acum PNL şi USR au descoperit că îi încurcă rău de tot şi justiţia. România este încă, din câte ştiu eu, stat membru al Uniunii Europene. Aici hotărârile judecătoreşti se respectă. Nu se ironizează. Nu se ocolesc. Nu se golesc de conţinut prin şmecherii procedurale'', a scris Fifor pe Facebook.

Acesta a făcut referire la decizia de marţi a Curţii de Apel Bucureşti, care a dispus suspendarea procedurii privind proiectul noii legi a salarizării unitare. O hotărâre executorie, care poate fi atacată cu recurs, dar care produce efecte de îndată.

''Nu şi pentru Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Muncii. Care, cu maxim tupeu, în loc să spună că Guvernul va respecta hotărârea şi va folosi căile legale de atac, iese public şi anunţă că ministerul va continua consultările. Mai mult, ironizează decizia instanţei şi aruncă insinuări la adresa sistemului judiciar, vorbind despre un 'record de viteză' şi concluzionând batjocoritor: 'A cântat iar ciocârLia'. Cum era, domnule Bolojan, domnule Fritz, cu 'Jos labele de pe justiţie!'? Cum era cu 'Fără penali în funcţii publice!'? Cum era cu 'nimeni nu este mai presus de lege'? Cum era cu 'statul de drept'? Cum era cu 'România europeană'? Sau toate acestea au fost doar pentru naivii care au crezut în voi şi au ţopăit ani de zile în Piaţa Victoriei?'', a arătat social-democratul.

Potrivit acestuia, într-un stat de drept, o hotărâre judecătorească executorie nu este o recomandare şi nici un obstacol politic pe care îl ocoleşti prin artificii procedurale, aceasta se respectă.

''Dacă apreciaţi că instanţa a greşit, aveţi la dispoziţie recursul. Asta spune legea. Nu ironizarea judecătorilor. Nu punerea sub semnul întrebării a actului de justiţie. Nu căutarea febrilă a unor portiţe pentru a anula efectele unei hotărâri executorii. Mai mult, ministrul Pîslaru spune acum că Ministerul Muncii nu pregătea, de fapt, un proiect de lege, ci desfăşura doar activităţi tehnice. Atunci întrebarea este simplă: ce a suspendat Curtea de Apel Bucureşti? Dacă era vorba doar despre activităţi tehnice, de ce a fost publicat un proiect complet de lege? De ce au fost organizate consultări cu partenerii sociali? De ce ministerul vorbea despre reforma salarizării pe baza acestui proiect? Iar dacă procedura proiectului a fost suspendată de instanţă, de ce primul reflex al ministrului este să anunţe că va continua exact activităţile despre care spune că nici nu reprezentau o procedură?'', a spus Mihai Fifor.

Acesta este adevăratul dublu standard, a subliniat el.

''Ani la rând, USR şi PNL ne-au ţinut lecţii despre independenţa justiţiei. Ne spuneau că orice critică la adresa unei hotărâri judecătoreşti este un atac la statul de drept. Astăzi, când o instanţă pronunţă o soluţie care nu le convine, judecătorii sunt ironizaţi, viteza cu care s-a judecat dosarul devine suspectă, iar hotărârea este tratată ca un inconvenient care trebuie ocolit. Adevăratul test al respectului pentru justiţie nu este atunci când instanţele îţi dau dreptate. Adevăratul test este atunci când pronunţă o hotărâre care nu-ţi convine. Atunci se vede cine crede cu adevărat în statul de drept şi cine l-a folosit doar ca slogan politic. Reveniţi-vă, domnule Bolojan! Măcar în ceasul al doisprezecelea, daţi dovadă de bun-simţ şi de respect faţă de români. Respectaţi votul lor! Respectaţi Parlamentul! Respectaţi Constituţia! Respectaţi justiţia! Respectaţi legea! Şi lăsaţi ţara asta pe care aţi luat-o cu japca în pace!'', a fost mesajul lui Fifor.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a transmis marţi că hotărârea Curţii de Apel Bucureşti privind suspendarea demersurilor legate de viitoarea lege a salarizării nu împiedică desfăşurarea consultărilor cu partenerii sociali şi a activităţilor de fundamentare tehnică, precizând că instituţia nu a iniţiat un proiect de lege, ci a elaborat un document de lucru pentru o posibilă iniţiativă parlamentară.

''A cântat iar ciocârLia. După ce a clasat democraţia internă din Partidul Naţional Liberal printr-o decizie fulger, Curtea de Apel Bucureşti decide azi (n.r. - marţi), în aceeaşi zi, că un text referitor la salarizare postat în secţiunea de 'Comunicate de presă' de pe site-ul Ministerului Muncii este interzis. Remarcăm astfel un nou record de viteză al sistemului judiciar, care pare că funcţionează la foc automat atunci când este vorba de decizii împotriva Guvernului actual şi a mandatului de preşedinte PNL al lui Ilie Bolojan'', a scris ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, pe Facebook.