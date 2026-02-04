Florin Barbu, despre sistemul anti-grindină din România: "CSAT trebuie să decidă ce se întâmplă cu el"

Lansarea rachetelor anti-grindină a fost suspendată în primăvara anului trecut. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, în ceea ce priveşte continuarea funcţionării sistemului anti-grindină în România, că proiectul se află pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), notează Agerpres. De asemenea, el a mai anunţat şi că, în maxim două luni, ar putea începe lucrările de investiţii pe Canalul de irigaţii Siret-Bărăgan.

În cadrul unei întâlniri pe care a avut-o miercuri la Buzău cu preşedintele Consiliului Judeţean, Marcel Ciolacu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a declarat că în anul 2026 se vor relua lucrările la Canalul de irigaţii Siret-Bărăgan.

Întrebat, totodată, dacă va mai funcţiona sistemul anti-grindină, ministrul Agriculturii a precizat că CSAT va lua o decizie în acest sens.

"Sistemul anti-grindină este transmis la CSAT, trebuie să ia o decizie CSAT despre ce se întâmplă cu sistemul anti-grindină din România", a subliniat Florin Barbu.

Despre lucrările la Canalul de irigaţii Siret-Bărăgan, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat că proiectul a fost reluat.

"Este în evaluare, săptămâna viitoare se va da câştigătorul şi în maxim două luni vor începe investiţiile la Canalul Siret-Bărăgan. Este un proiect la care eu am ţinut foarte mult, încă din 2019.

Guvernarea care a venit a suspendat acest proiect pe care l-am reluat acum şi sunt convins că tot ceea ce se întâmplă pe acest canal Sire-Bărăgan aduce numai beneficii, pentru că nu trebuie să mai pompăm apa din Dunăre în treapta III-a şi a IV-a, putem duce apa pentru 400.000 de hectare gravitaţional către fermierii din România. Sunt prinşi bani în buget încă din 2023 împreună cu domnul preşedinte Ciolacu.

L-am inclus în Parlamentul României în legea de reabilitare a sistemului principal de irigaţie din România. Pentru primii 34 de kilometri sunt realizate studiile de oportunitate. Bineînţeles, am avut discuţii avansate şi cu Banca Mondială, pentru că am adus argumente tehnice încă din 2023, când am avut discuţii cu domnul preşedinte Marcel Ciolacu.

Acest sistem de irigaţie este cel mai rentabil din România, pentru că are o perioadă de amortizare de maxim 4 ani. Bineînţeles, Banca Mondială a luat aceste studii pe care noi le-am făcut şi în continuare vor să finanţeze sistemul de irigaţie din România", a declarat ministrul Florin Barbu.