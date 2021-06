Florin Cîțu cere autorităților locale să susțină campania de vaccinare în mediul rural: "Toată lumea trebuie să se implice"

Premierul spune că pentru succesul campaniei de vaccinare în mediul online, este necesară implicarea autorităților locale, dar și a liderilor de opinie precum medici, preoți și polițiștii din respectivele zone.

"Am întâlnit tineri, cât am fost eu aici erau vreo patru sau cinci tineri sub 18 ani, ceea ce este foarte important ca semnal, dar trebuie să înțelegem cu toții că ceea ce am putu să facem cu resursele noastre, am cam făcut.

Ca să ducem campania de vaccinare în mediul rural, este nevoie de susținerea autorităților locale, președintele CJ, prefect, primari, dar și de liderii de opinie. Vorbim de preoți, medici, polițistul din zonă.

Toată lumea trebuie să se implice pentru a duce campania de vaccinare cât mai aproape de oameni, să îi convingă cât de importantă este vaccinarea, să ne întoarcem la normalitate și să avem viața de dinainte de pandemie", a declarat premierul Florin Cîțu.

