Florin Cîțu: „Am promis că nu vom modifica Codul Fiscal, nu vom crește taxele și nu vom introduce taxe noi. Așa va rămâne!”

”În ceea ce privește salariul minim, aici trebuie să avem o discuție atât cu cei care plătesc salariul minim, cu antreprenorii, cu patronatele, dar și cu sindicatele. Este o discuție tripartită și vom vedea care este evoluția sa.

Suntem în al doilea an în care nu s-a întâmplat nimic cu Codul Fiscal. Și va rămâne așa. Eu am promis, în momentul în care am preluat portofoliul la Finanțe anul trecut, am promis și anul acesta, că nu vom modifica Codul Fiscal, nu vom crește taxele și nu vom introduce taxe noi. Așa va rămâne și anul acesta!”, a declarat, marți, Florin Cîțu.

Florin Cîțu: Dacă atingem ținta de 5 milioane de persoane vaccinate, putem vorbi de "fără mască" la mare și la munte, de la 1 iunie

Prim-ministrul Cîțu a vorbit și despre eventuale facilități pentru cei vaccinați, cum ar fi deschiderea la capacitate 100% a hotelurilor pentru turiștii vaccinați sau accesul la evenimente private numai pe bază de vaccinare.

"Este clar că putem vorbi despre fără mască pe plajă, de exemplu. Fără mască, dacă mergem la munte în drumeție, etc., putem să mergem fără mască. Dar putem să vorbim şi de lucruri sau de facilități pentru persoane vaccinate.

Putem să vorbim, de exemplu, de restaurante, care pot să ajungă la capacitate de 100% cu persoane vaccinate, la interior. Sau hoteluri, pe litoral, cu capacitate de 100% cu persoane vaccinate. Deci sunt lucruri la care ne uităm. Putem să vorbim de evenimente private care pot fi deschise doar pentru persoane vaccinate şi aşa mai departe.

Vom avea aceste evenimente pilot în Bucureşti şi Cluj, dar eu sunt sigur că rezultatele vor fi bune şi putem să ne gândim la astfel de evenimente", a arătat premierul, într-o declarație acordată presei.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal