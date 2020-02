Florin Cîțu este noul premier desemnat. Cum a reacționat Victor Ponta

"Nu îl voi vota pe Florin Cîțu! Pentru că nu am votat nici în noiembrie și motivele nu s-au schimbat. Eu cred că PNL nu poate în acest moment... nu are legitimitate, nu are o echipă, nu are un program și nu are o susținere parlamentară pe care să guverneze bine", a spus Victor Ponta, la Punctul de întălnire.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri seară, numele noului premier desemnat, la finalul consultarilor cu partidele politice parlamentare.

Este vorba despre Florin Cîțu.

"După consultări, acum, am decis deja să fac o desemnare pentru a mișca lucrurile încât să nu ne blocăm politic. Așadar, am decis să desemnez pentru poziția de prim-ministru pe domnul Vasile Florin Cîțu, actualmente ministru al Finanțelor Publice, care se va prezenta, sper, într-un timp scurt în fața Parlamentului cu o echipă guvernamentală și un program de guvernare", a spus Klaus Iohannis.