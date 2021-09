Florin Cîțu, întrebat de ce nu demisionează: ”Ar însemna să arunc țara în aer”

Întrebat de ce nu demisionează, așa cum cer liderii USR PLUS, premierul a declarat că gestul său ar însemna „să arunce țara în aer”:

„Asta (n.r. demisia) ar însemna ca eu să fiu cel iresponsabil. Lumea trebuie să știe că atunci când pleacă premierul, pleacă guvernul. O demisie a premierului înseamnă că eu sunt de acord să arunc țara în aer, să fiu eu cel iresponsabil”, a spus Florin Cîțu pentru Digi24, potrivit Mediafax.

Florin Cîțu spune că PNL nu va demite propriul guvern:

„Nu vom arunca țara în aer. Nu ne vom da jos propriul guvern. Eu voi face exact ceea ce am început - am promis stabilizarea economiei anul trecut, am stabilizat economia, anul acesta avem creștere economică. Nu se vede în buzunarele românilor, dar se va vedea. E adevărat, au crescut prețurile, dar am găsit soluții pentru companii, pentru consumatori. Dar pentru toate acestea avem nevoie de guvern”.

Florin Cîțu, declarații în exclusivitate despre criza guvernamentală

Premierul Florin Cîțu a comentat pentru News Hour with CNN situația critică în care se află în momentul de față guvernarea României.

Florin Cîțu a vorbit despre soluțiile pe care le consideră potrivite pentru rezolvarea blocajului.

„Puteam să ieșim săptămâna trecută (n.r. din criză), era foarte simplu dacă colegii de la USR nominalizau un alt ministru al Justiției. Acum, ori se retrag semnăturile de pe moțiune, ori am făcut o sesizare la Curtea Constituțională și așteptăm cu toții soluția. Dacă dă dreptate celor care au depus moțiunea, foarte bine, mergem mai departe. Dacă nu, ceea ce cred că se va întâmpla, oprim această procedură și pot oricând să depună o altă moțiune legal.

Este vorba de morală. A depune moțiune împotriva propriului guvern, doar PSD a făcut așa ceva. Văd că și la politicienii noi prinde. Cea mai mare problemă pe care o avem e depunerea unei moțiuni cu AUR.

Ca să treacă moțiunea, cei de la USR-PLUS au nevoie de PSD. Se vede o coaliție toxică PSD-AUR-USR în Parlamentul României.

Remanierea ministrului Sănătății a arătat că a vent un ministru care a făcut o treabă mult mai bună decât predecesorul ei, și la Finanțe la fel, ministrul care a fost propus după câteva zile a putut să împrumute la o scadență de 2,3 ani cu dobânzi negative, ceea ce arată încredere în acest guvern.

Este greu să ai un ministru fără rezultate după opt luni de zile. Dar, mai mult, nu voi permite nimănui să blocheze actul de guvernare.”

