Florin Cîțu: "Memorandumul propus și aprobat de Ministerul Muncii nu vine și nu propune reduceri de venituri"

"Trecem printr-o pandemie și România trece printr-o perioadă dificilă. În ședința de Guvern au fost adoptate câteva acte normative importante.

La început aș vrea să demontez o informație falsă din spațiul public. Memorandumul propus și aprobat de Ministerul Muncii nu vine și nu propune reduceri de venituri în sectorul bugetar. Nu se propune nicio scădere de venituri în sectorul public.

Alte acte normative aprobate, era nevoie de o OUG pentru planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, este un plan aprobat de Comisia Europeană, pentru cumpărarea certificatelor verzi (...) am găsit un mecanism de finanțare, a trecut și această ordonanță. Era foarte important să aprobăm memorandumul care stă la baza semnării celui de-al patrulea formular de comandă de vaccinuri anti-COVID, produs de Pfizer, pentru o cantitate de 4.2 milioane de doze", a declarat el.

"Am aprobat și acest memorandum, prin acest memorandum 300.000 de doze vine mai repede în România. Ele sunt doze care vin deja din trimestrul doi al anului 2021 și în același timp am mai avut pe ordinea de zi modificările la Legea 55, este vorba despre acea prevedere prin care operatorii economici care nu respectă legislația pot să fie închiși, pe o perioadă scurtă la început și apoi pe o perioadă lungă.

Am avut o întâlnire cu toți directorii DSP din România, am vorbit despre numărul paturilor din ATI și am spus că ținta pe termen scurt era de 1.600 de paturi, dar este clar că în următoarele două săptămâni este necesar un efort suplimentar. (...) Le-am îndemnat să vadă unde putem să găsim spații (...) este nevoie de un efort comun. Accelerăm campania de vaccinare, dar este nevoie ca resursele din spital să fie folosite optim", a precizat premierul, după ședința de Guvern de joi.

Întrebat dacă i-a anunțat pe membrii USR cu privire la intenția revocării lui Vlad Voiculescu din funcția de ministrul al Sănătății, Florin Cîțu a precizat:

"În ședința de luni au fost discutate foarte clar atribuțiile premierului. Aceste atribuții sunt de a evalua și de a propune, atunci când decide, revocarea sau înlocuirea unui ministru. Tot ce am făcut a fost să îmi exercit atribuțiile de premier. În acea ședință toți președinții de partide au fost de acord că acestea sunt atribuțiile premierului, aceasta a fost concluzia", a explicat premierul, la prima ședință de Guvern, de la demiterea lui Vlad Voiculescu.

