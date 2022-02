Florin Cîțu, despre plafonarea prețului facturilor: ”Bagi gunoiul sub preș, dar nu înseamnă că a dispărut”

Întrebat de ce ministrul Energiei, Virgil Popescu, nu a prezentat propunerile pentru plafonarea prețurilor la energie, Florin Cîțu a răspuns:

”Înțelegerea a fost că atunci când guvernul are soluțiile pregătite vine și le prezintă. Nu a fost niciun deadline. Am văzut în spațiul public și în acest context economic trebuie să fim foarte atenți - reglementare, plafonare... toate aceste intervenții nu rezolvă problema prețurilor, nu rezolvă nimic, ci ascunde. Bagi gunoiul sub preș, dar nu înseamnă că a dispărut, ci apare în altă parte”, spune Florin Cîțu.

Liderul PNL afirmă că singura soluție pe termen lung o reprezintă ”investiția, extinderea pieței și o ofertă mai mare”.

”Aici e nevoie de un acord transpartinic - îi invităm și pe cei de la USR, dacă doresc să vină - în care să ne asigurăm că în fiecare an investim un anumit procent din PIB în energie, dacă vrem să facem sistemul energetic până în 2026. Dacă nu, vom face tot felul de chestii pe termenscurt, îi amăgim pe oameni, dar nu sunt soluții pe termen lung”, a mai declarat Cîțu.