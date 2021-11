Florin Cîțu: ”În acest moment, propunerea PNL pentru funcția de premier sunt eu”

Întrebat dacă ar fi de acord cu varianta unui premier din partea PSD, Florin Cîțu a răspuns: ”PNL va face propria propunere pentru premier și de aceea vom vedea. Știți că desemnarea se face de către președintele României, dar PNL va avea propria propunere de premier.

(...) În acest moment, PNL are o decizie. Propunerea de premier este președintele partidului”, a spus Florin Cîțu.

Premierul demis afirmă că PNL se va ține de reformele pe care și le-a propus, indiferent de partenerii cu care vor merge mai departe la guvernare.

”Direcția de guvernare nu are nicio legătură cu partenerul, dacă noi ne menținem obiectivele noastre și avem acolo deja câteva reforme care nu se vor schimba, orice ar spune oricine. Nu ai cum să schimbi PNRR. Avem alte reforme pe care deja le-am început.

”Minsterul Finanțelor, codus de PNL în ultimii 2 ani, a făcut minuni”

Strategia fiscal-bugetară care arată o scădere a deficitului bugetar în perioada următoare, o creștere a investițiilor, sunt lucruri la care PNL ține și pe care le vom pune pe masă în dicuții cu oricare dintre parteneri. Asta ne interesează pe noi liberalii: să ne impunem aceste reforme, pentru că ele sunt bune pentru România, nu pentru că le vrea PNL să le impună”, a mai spus Cîțu.

Președintele PNL a declarat că este crucial ca PNL să păstreze portofoliul de la Ministerul Finanțelor.

”Este crucial. Aici nu cred că avem discuții. PNL a arătat că Minsterul Finanțelor, codus de PNL în ultimii doi ani de zile, a făcut minuni. Am reușit să convingem agențiile de rating să schimbe perspectiva, chiar în această perioadă dificilă, de la negativ la stabil a acestei economii.

Am reușit să reducem deficitul bugetar, am reușit să avem încasări mai mari la buget fără să creștem taxele. Este clar că noi am demonstrat că se poate face și este un punct important pentru PNL”, a spus Florin Cîțu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal