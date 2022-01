Florin Cîţu nu se teme că va pierde șefia PNL: "Schimbarea mea din funcţie va fi la următorul congres, în 2025"

"Cred că vorbesc cei care nu au trecut prin Congres anul trecut. Mai sunt câţiva care nu au trecut prin Congresul de anul trecut şi poate l-au pierdut şi au o nostalgie aşa de... Doar dacă vrem să ne batem joc de munca colegilor noştri din Guvern, de munca colegilor noştri, atunci putem să facem aşa ceva.

În acest moment Partidul Naţional Liberal are o conducere aleasă cu 60% dintre voturi, o conducere care a negociat lucruri ok, zic eu, am făcut această coaliţie, PNL este la guvernare în continuare şi va fi la guvernare până în 2024.

A, că sunt detalii, că sunt lucruri de detaliu pe care trebuie să îmbunătăţim cu toţii, asta este altceva.

Dar, dacă ne uităm la ceea ce doreşte Partidul Naţional Liberal este să implementăm ceea ce le-am spus românilor, să menţineam această politică liberală până în 2024 când sunt alegeri şi asta face această conducere în acest moment”, a afirmat preşedintele PNL, Florin Cîţu, marţi seară, la TVR 1.

Florin Cîţu exclude înlocuirea sa din funcția de președinte al PNL

Florin Cîţu e convins că îşi va duce mandatul de preşedinte al PNL până la capăt. "Schimbarea mea din funcţie va fi la următorul congres, în 2025", a afirmat el.

