Florin Iordache: Parlamentul nu poate interveni în revocarea Codruței Kovesi

Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat în Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat şi Parlamentul nu poate interveni în procedura de revocare a procurorului-şef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache.



Întrebat de jurnalişti care ar putea fi motivul pentru care ministrul Justiţiei va prezenta un raport în Parlament privind activitatea DNA şi dacă acest demers s-ar putea constitui într-o încercare de "a arunca în spatele" Parlamentului revocarea procurorului-şef al DNA, Florin Iordache a răspuns că ministrul Justiţiei "nu are cum să arunce aşa cum s-a întâmplat la legile Justiţiei".



"Procedural şi legal nu are cum să arunce aşa cum s-a întâmplat la legile Justiţiei, pentru că dacă vă uitaţi în Legea 304, dumnealui (ministrul Tudorel Toader - n.r.) poate să prezinte un raport. Acel raport nici nu se votează, nici nu se adoptă, exact cum prezintă CSM-ul un raport, la fel va prezenta dumnealui un raport. Dacă discutăm de o decizie de revocare este un act unilateral al ministrului, deci nu poate interveni în această procedură de revocare Parlamentul, pentru că nu-i permite legea. Dacă dumnealui va avea - aştept şi eu să vină cu această evaluare, joi - singurul pas procedural este acela de a solicita revocarea, avizul CSM şi preşedintelui. (...) Putem aştepta joi să vedem ce opinie are. A mai anunţat în decembrie. Repet, procedural, legal, trebuie să ne prezinte opinia ministrului Justiţiei. Nu poate interveni Parlamentul - Parlamentul poate modifica nişte legi, poate în acelaşi timp să intervină în această procedură cu schimbarea legilor ş.a.m.d. - dar în procedura de revocare a cuiva, potrivit Legii 304, este apanajul numai al ministrului. Gradul de aşteptare, într-adevăr, este foarte mare. Şi eu aştept să vedem ce ne va spune ministrul Toader, joi", a declarat parlamentarul Florin Iordache, fost ministru al Justiţiei.



Preşedintele PSD Olt, Paul Stănescu, a declarat în aceeaşi conferinţă de presă că procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, ar trebui să demisioneze după ceea "ce s-a prezentat în media în ultima perioadă". Stănescu a adăugat că preşedintele Klaus Iohannis a spus că este "foarte mulţumit" de modul cum funcţionează DNA şi "probabil poţi să ceri, dar revocarea este atributul domnului preşedinte".