Fost ministru al Apărării moldovean: „Atacul lui Simion la adresa Franței și a lui Macron este făcut la ordinul Moscovei”

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova. Foto: Facebook/ Anatol Salaru

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, a scris, vineri, pe Facebook, că atacul lui George Simion la adresa Franței și a lui Emmanuel Macron a fost executat la „ordinul Rusiei”. Fostul ministru a spus că Federația rusă nu își dorește o Românie protejată de NATO, ci una „în derivă, izolată și ostilă partenerilor occidentali”. El a făcut apel la alegători, înainte de a pune ștampila pe buletinul de vot, să-și amintească unde ar fi fost România în prezent „dacă nu ar fi fost dezmembrată și ocupată”. Fostul ministru este cel care l-a acuzat pe George Simion că s-a întâlnit cu spioni ruși.

Atacul scandalos al lui George Simion la adresa Franței și a președintelui francez a făcut înconjurul lumii. Fostul ministru a atras atenția că, în opinia lui, George Simion a acționat „la ordinul Moscovei”.

„Atacul lui Simion la adresa Franței și a lui Macron este făcut la ordinul Moscovei. Rușii nu vor un acord de securitate al României cu Franța după modelul polonez, nu vor o Românie protejată de NATO, nu vor armată franceză în România, nu vor investiții franceze în România. Rușii vor o Românie condusă de omul lor, vor o Românie în derivă, izolată și ostilă partenerilor occidentali.

Toate partidele extremiste și pro-ruse din Europa și-au declarat deschis sprijinul pentru Simion, toți propagandiștii ruși îl sprijină pe Simion, coloana a cincea din RM îl sprijină pe Simion. Inainte de a da un vot pentru omul rușilor, amintiți-vă de sutele de mii de români basarabeni omorâți de ocupanții ruși și unde ar fi fost România azi dacă nu ar fi fost dezmembrată și ocupată.”, a scris Anatol Șalaru pe Facebook.

George Simion, delir anti-Macron în Franța

După ce l-a numit pe contracandidatul său „nazist” și „autist”, George Simion l-a luat în vizor, joi seara, și pe președintele Emmanuel Macron. La un post TV apropiat de politicienii francezi de extremă dreapta Marine Le Pen și Eric Zemmour a făcut declarații delirante care au reușit să-i scandalizeze inclusiv pe moderatori.

„Din păcate, şi în Franța şi în alte ţări din vest aţi pierdut relația cu Dumnezeu, cu înaintașii. Nu mai știți cine sunteți. E timpul să reveniți la tradiție şi să nu vă mai mutilați copiii cu operații de schimbare de sex. Vă faceți singuri rău. Franța, ca țară europeană, creștină, nu va mai exista.

Nu agreez tendințele dictatoriale ale lui Macron. Franța s-a implicat în alegerile prezidențiale din România. Fac o paralelă cu Iranul, unde ayatollahii decid cine poate candida. Nu respect tendințele imperiale și intervențiile lui Macron în țara noastră", a continuat el.

Ministrul moldovean care l-a acuzat pe George Simion că s-a întâlnit cu spioni ruși

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova Anatol Şalaru a câştigat procesul pe care George Simion i l-a intentat, în urmă cu aproape trei ani, după ce a anunţat că liderul AUR a fost declarat „persona non grata”. Atunci, fostul ministru a afirmat că autorităţile din ţara sa au strâns dovezi că „Simion desfăşura activităţi ilegale şi care subminau statul moldovean”.

„În urmă cu trei ani, în cadrul unui interviu, am făcut o dezvăluire care i-a şocat pe mulţi. Am spus că George Simion a fost declarat „persona non grata” în Republica Moldova, după ce organele competente au strâns probe şi au observat că Simion desfăşura activităţi ilegale şi care subminau statul moldovean”, a spus el.

Acesta reaminteşte că atunci „SIS informase autorităţile moldovene că George Simion a avut la Cernăuţi întâlniri şi cu agenţi ai Moscovei”.

„Afirmaţiile mele au fost confirmate şi de adjunctul SBU de la acea vreme, de consilierul lui Zelenski, Podoleac, dar şi de către fostul premier, Vlad Filat, care a avut acces nemijlocit la dosarul realizat de autorităţi. George Simion a negat şi m-a acţionat în instanţă. Azi am câştigat”, a mai scris Şalaru.