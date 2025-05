George Simion, delir în Belgia. L-a numit pe Nicușor Dan „nazist”. „Acești dereglați mintal vor să dea droguri copiilor noștri”

George Simion continuă declarațiile inspirate din narativul Rusiei. Foto: Profimedia Images

George Simion le-a vorbit joi românilor din Belgia, la scurt timp după declarația scandaloasă la adresa contracandidatului său, Nicușor Dan, pe care l-a numit "autist", într-un scurt dialog cu o jurnalistă care încerca să-i ia o declarație.

Gestul lui Simion a provocat o avalanșă de reacții și condamnări pe rețelele sociale și în presa mainstream, atât din partea oamenilor, cât și a politicienilor implicați în procesul electoral și a reprezentanților instituțiilor statului român.

Simion a avut o întâlnire cu un grup de români din Belgia, adunați într-o sală pentru a-i asculta discursul. Candidatul AUR a spus, ironic, că își cere scuze pentru că l-a numit pe primarul Bucureștiului "autist", precizând că, de fapt, a vrut să spună că Nicușor Dan e "securist" și "nazist".

"Îmi pare rău. Nu era programat ProTV, nu eram atent, mă întrerupeau din întâlnirile pe care le-am avut azi și am spus că acest contracandidat al meu este autist. Nu cred că am folosit termenul corect și-mi cer scuze față de persoanele neurodivergente. Voiam să zic că acest candidat al meu este securist. Și are în acest sens dovedit o diplomă de colaborator, când era el să se ducă pe la olimpiade, cam singurul (lucru) cu care se poate lăuda în viață", a spus George Simion.

Direct cu românii din Belgia, distribuie și votează Direct cu românii din Belgia, distribuie și votează Publicată de George Simion pe Joi, 15 mai 2025

"Am vrut să spun că e nazist, pentru că împreună cu gașca din jurul lui a participat la închiderea noastră în case și la vaccinarea obligatorie. Am vrut să zic că acest contracandidat al meu este marxist, coldist și soroșist", a continuat, nervos, Simion. "Cineva trebuie să își ceară scuze față de românce, față de mame, pentru că toți acești criminali, toți acești comuniști, toți acești naziști vor să trimită copiii noștri în războiul altora. Acești dereglați mintal vor să dea droguri copiilor noștri, cum circulă droguri la liber pe aici prin Belgia și în Olanda, pe stradă. Acești neomarxiști vor să permită mutilarea ideologică a copiilor noștri și schimbările de sex la vârste fragede. Și pentru a continua războiul și sărăcirea țării vor face orice", a afirmat liderul AUR. Discursul este inspirat din narativul Rusiei, propaganda de la Kremlin vorbind din 2022 despre "naziștii din Ucraina" care consumă droguri și conduc țara, fiind necesară invadarea acesteia pentru "denazificare".

Ce a mai spus Simion în Belgia

Liderul AUR a amestecat în discurs teza bogățiilor imense ale României cu atacuri la adresa "trădătorilor șantajabili" care nu au credință.

"Avem în România toate elementele din Tabelul lui Mendeleev. În Gorj s-au găsit 20 de milioane de barili de petrol (...)

Vreau ca această țară bogată să nu mai aibă populația sărăcită, iar jumătate dintre români să muncească pentru alții, plătind taxe. Văd că dacă ai credință în Dumnezeu, reușești (...) Suntem bogați pentru că s-a realizat trezirea în conștiință a poporului român.

Am văzut care sunt trădătorii care s-au lepădat de votul poporului român, care sunt șantajați... Îmi crește inima când văd, noaptea, comentariile cu 'Votez George Simion' (...)

În maxim două săptămâni, sunt alături de voi ca președinte. După aceea, vom pune umărul ca toți cei care au scandat 'vrem acasă', să fie acasă", a promis el.