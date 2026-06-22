Fostul arbitru propus la Ministerul Dezvoltării: "Sunt confortabil să ajung ministru. Nu pot interzice celor de la AUR să voteze"

Întrebat dacă Guvernul Veștea va trece de votul Parlamentului, Romeo Lungu a spus: "Nu știu să vă spun dacă va trece". FOTO: Captură video

Deputatul PSD Romeo Lungu, fost arbitru propus ministru al Dezvoltării, a declarat după audierile din comisiile parlamentare că nu vede o problemă dacă Guvernul Veștea va fi instalat cu voturile AUR:

"Eu sunt confortabil să ajung ministru. Eu nu pot interzice unor colegi parlamentari AUR, cu care mă înțeleg foarte bine, cu mulți dintre ei, și cu cei din județul Buzău, unde suntem colegi și comunicăm foarte mult săptămânal cu privire la activitatea din Parlament și din județ... nu se roagă nimeni de AUR. Vedeți că eu nu m-am rugat de AUR pentru a-mi da voturile la audiere".

Întrebat dacă Guvernul Veștea va trece de votul Parlamentului, Romeo Lungu a spus:

"Nu știu să vă spun dacă va trece... O să merg acum la ei și poate o să mă rog de ei să voteze... am glumit. Eu, părerea mea personală, e că acest guvern va avea minim 233 de voturi. Nu am negociat... am glumit... mă duc la mine în birou să-mi fac un ceai".

Romeo Lungu a precizat că are cunoștințe care s-au înscris în AUR și consideră normală colaborarea cu AUR la nivel local și în Parlament pentru proiecte care vizează județul Buzău:

"Sunt cunoștințe, prieteni e mult spus, pe care le am pentru că trăiesc în Buzău, care s-au înscris în AUR.

Parlamentarii AUR din Buzău mi-au spus că nu votează acest Guvern.

Colaborăm pentru proiectele Buzăului. Dacă sunt proiecte în CJ, în Parlamentul României și țin de viața cetățenilor din Buzău, evident că vom comunica să votăm acele proiecte. La nivelul județului Buzău, la Primăria comunei Padina, PNL a făcut alianță cu AUR".

Întrebat dacă AUR e un partid antioccidental, Romeo Lungu a spus:

"Eu nu pot face asemenea epitete, am o opinie, dar mă feresc.

A dovedit (că e antioccidental), mai ales la începutul mandatului, mă înțelegeam greu cu ei și poate că aveau unele tendințe, pentru că eu sunt și chestor și mă înțelegeam foarte greu cu ei. Totuși, pe parcurs, au învățat procedurile parlamentare și s-au mai schimbat. Cei de la USR sunt mult mai răi ca unii parlamentari de la AUR.

În Parlament i-am văzut că vorbesc foarte urât, îi ațâță pe cei de la AUR. Eu, ca chestor, trebuie să asigur ordinea. Se ceartă și spun că cei de la AUR fac foarte mare scandal. Cei de la USR au o luptă internă în cadrul sălii".