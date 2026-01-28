Friedrich Merz i-a mulțumit lui Ilie Bolojan pentru că România a votat acordul Mercosur și pentru ajutorul dat Ucrainei

Friedrich Mertz l-a primit călduros pe Ilie Bolojan, la Berlin. Foto: Hepta

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, i-a mulțumit, miercuri, lui Ilie Bolojan, pentru că România a votat acordul Mercosur, și pentru rolul țării noastre în securitatea europeană.

”Este o nouă eră a marilor puteri. Puține state resimt acest lucru atât de mult precum România. Pe flancul estic România contribuie zi de zi la securitatea eueropeană și de aceea vreau să vă mulțumesc și personal și în numele guvernului federal. (...) Salut în mod expres faptul că și România a susținut acordul Mercosur”, a spus Merz, la conferința de presă susținută cu premierul român. ”Mă bucur că putem clădi împreună și că putem colabora, bine ați venit la Berlin”, a spus Cancelarul.

Cancelarul Germaniei a spus că a discutat cu Ilie Bolojan ”despre modul în care putem combate atacurile hibride din partea Rusiei”: ”Germania și România răspund ferm la aceste provocări”. Merz a subliniat rolul pe care România îl joacă pe piața de energie a Europei și a spus că Germania, care este cel mai mare investitor în ecobomia României, este interesată si de acest domeniu.

Miniștrii apărării din Germania și România semnează, miercuri, un memorandum privind exporturile de armament, respectiv achizițiile de armanent de care are România nevoie în cadrul programului european SAFE.

Mihai Jurca, şeful Cancelariei premierului, a declarat luni că Programul SAFE are ca principal obiectiv dezvoltarea industriei europene de apărare şi asta implicit înseamnă şi dezvoltarea industriei româneşti de apărare. În cadrul programului, România a depus o aplicaţie a cărei valoare este de 16,6 miliarde euro, a doua aplicaţie ca şi valoare din totalul celor depuse.

Şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a declarat luni într-o conferinţă de presă că Acţiunea pentru Securitatea Europei (SAFE) este un program de finanţare prin credite pe care Comisia l-a lansat în mai 2025 şi în care România a depus o aplicaţie a cărei valoare este de 16,6 miliarde euro, a doua aplicaţie ca valoare din totalul celor depuse.

„Având o perioadă extrem de scurtă de timp, până în 2030 până la care putem să facem aceste achiziţii, vorbim de o serie de măsuri şi cea mai importantă recomandare pe care Comisia a făcut-o este ca achiziţiile prin programul SAFE să se facă în comun. Asta înseamnă să avem achiziţii pe diferite programe sau pe diferite categorii de proiecte, în comun cu alte state membre ale Uniunii Europene”, a subliniat Mihai Jurca.

În noiembrie România a depus programul naţional care a fost aprobat în prealabil de CSAT, care are un buget total de 16,8 miliarde.

„Obiectivul principal pe care noi îl avem prin aceste achiziţii este să dezvoltăm industria de apărare a României. Acest lucru se poate face atât prin companiile publice pe care Ministerul Economiei le coordonează sau alte companii publice care pot avea un rol în industria de apărare dar acest lucru se poate face în special şi cu industria privată din România şi aici mă gândesc la companii care astăzi poate nu activează în domeniu militar sau care nu au activitate în domeniu total dar care, într-o situaţie în care în România s-ar produce mai multe echipamente din zona militară sau cu aplicare duală, vor putea să intre în noi lanţuri de producţie şi de furnizare”, a menţionat Jurca.