Fritz: „Plângerea penală împotriva lui Ilie Bolojan a fost un gest exagerat. O să-i recomand colegului să o retragă”

<1 minut de citit Publicat la 23:45 18 Oct 2025 Modificat la 23:45 18 Oct 2025

Dominic Fritz, despre alegerile de la Primăria Bucureștiului: "Nu e în regulă să venim cu tot felul de condiționări" / Sursa foto: Agerpres

Dominic Fritz a criticat deschis plângerea penală depusă de deputatul USR Emanuel Ungureanu împotriva premierului Ilie Bolojan, pe tema alegerilor din București.

„Eu nu am făcut plângerea penală. Eu cred că a fost un gest exagerat și acuma, când oricum se vor organiza alegerile, cred că e fără obiect și eu o să-i recomand colegului să o retragă” – Dominic Fritz

Totodată, liderul USR a precizat că retragerea acestei plângeri nu a fost un subiect de negociere între USR și PNL pentru continuarea coaliției, chiar dacă în ultima ședință a existat un schimb de replici între Fritz și Cătălin Predoiu.

„Nu a făcut parte din vreo negociere sau discuție. Într-adevăr, domnul Predoiu a spus în coaliție că nu i se pare corect”, spune Dominic Fritz.

Plângerea a fost făcută în urmă cu câteva zile de Emanuel Ungureanu. Acesta a depus o plângere împotriva premierului, încercând să-l oblige să organizeze alegeri pentru Primăria Capitalei.

De altfel, subiectul despre alegerile în București a fost foarte puțin atins, în condițiile în care atunci când a fost adus în discuție, social-democrații s-au ridicat din ședința Coaliției și au plecat.