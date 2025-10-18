Fritz: „Plângerea penală împotriva lui Ilie Bolojan a fost un gest exagerat. O să-i recomand colegului să o retragă”

Dominic Fritz a criticat deschis plângerea penală depusă de deputatul USR Emanuel Ungureanu împotriva premierului Ilie Bolojan, pe tema alegerilor din București.
„Eu nu am făcut plângerea penală. Eu cred că a fost un gest exagerat și acuma, când oricum se vor organiza alegerile, cred că e fără obiect și eu o să-i recomand colegului să o retragă” – Dominic Fritz
Totodată, liderul USR a precizat că retragerea acestei plângeri nu a fost un subiect de negociere între USR și PNL pentru continuarea coaliției, chiar dacă în ultima ședință a existat un schimb de replici între Fritz și Cătălin Predoiu.
„Nu a făcut parte din vreo negociere sau discuție. Într-adevăr, domnul Predoiu a spus în coaliție că nu i se pare corect”, spune Dominic Fritz.
Plângerea a fost făcută în urmă cu câteva zile de Emanuel Ungureanu. Acesta a depus o plângere împotriva premierului, încercând să-l oblige să organizeze alegeri pentru Primăria Capitalei.
De altfel, subiectul despre alegerile în București a fost foarte puțin atins, în condițiile în care atunci când a fost adus în discuție, social-democrații s-au ridicat din ședința Coaliției și au plecat.