Gabriela Firea: ”Eu nu fug de răspundere, nu am de ce să mă rușinez!”

Gabriela Firea spune că nu are ce să le reproșeze primarilor de sector care au pierdut. ”Și în cazul meu și în cazul lor, campania negativă din online și total mincinoasă a contat foarte mult. (...) Eu am făcut campanie pozitivă în online”, a spus ea.

”Eu nu fug de răspundere, nu am fugit niciodată de răspundere și nu am de ce să mă rușinez. Am obținut foarte multe voturi, mai ales într-o campanie bazată numai pe minciuni la adresa mea. Că am o caracatiță... eu vreau să văd caracatița când va ajunge domnul Dan. Nu există o caracatiță! Acelea au fost minciuni de campanie.

De altfel, când soțul meu l-a sunat pe domnul Orban în noaptea alegerilor și l-a întrebat de ce m-a defăimat, de ce a ales calea urâtă a unei campanii negative, de ce m-a demonizat, de ce m-a demolat, e convins că a făcut bine, e convins că pentru bucureșteni e mai bine să fie domnul Dan față de mine care inclusiv adversarii îmi recunosc capacitatea de muncă și de implicare, domnul Orban a spus ”măi Florine, dar erau declarații politice””, a relatat Gabriela Firea.

Gabriela Firea: Am fost singură împotriva tuturor

Gabriela Firea: Nu am de ce să mă rușinez!

Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, afirmă că ”această politică este murdară”.

”Dacă în cazul unor declarații politice poți să demolezi un om și să spui numai minciuni, atunci această politică este murdară”, a mai declarat Firea.

Gabriela Firea a fost sabotată din interiorul partidului şi de aceea ar fi pierdut Primăria Capitalei. O spune soţul ei, Florentin Pandele, primarul din Voluntari, care mai declară că și adversarii politici şi Guvernul au făcut totul pentru a reduce şansele de câştig ale Gabrielei Firea.

