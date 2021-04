Gabriela Firea, avertisment pentru Guvern după scandalul evacuării de Spitalului Foişor: "Ce trebuie să se întâmple în ţară pentru a vă trezi?"

"Profesorul Ioan Stoica este din anul 1997 manager la Spitalul Foișor. Nu l-a 'pus' Firea. Nu e 'omul' lui Firea.

A salvat mii de pacienți in stare grava, pe parcursul unei cariere medicale, științifice si manageriale impresionante. De 24 de ani, conduce acest spital emblematic nu doar in tara, ci in întreaga Europă.

Gabriela Firea: Oamenii fără Dumnezeu aruncă cu noroi în valorile naţionale

Dar pentru oamenii fără Dumnezeu, cel mai simplu este sa arunce cu noroi in toate valorile noastre naționale, in loc sa-si recunoască grava eroare de a evacua pacienții dintr-un spital de elita, proaspăt operați, pentru a-l transforma spital suport COVID", scrie Gabriela Firea într-o postare pe Facebook.

Ea continuă, menționând lucrurile realizate în mandatul său în acest spital şi insistând pe diferența între promisiunile şi realizările celor de la putere.

Ca primar, împreuna cu echipa de la ASSMB, am investit peste 50 de milioane de euro in acest spital, ca sa arate “ca afara”.

Gabriela Firea: Politica de sănătate publica este criminala

Vin cei de la putere acum sa distrugă toată munca, tot efortul, si șansa pacienților de a se vindeca intr-un spital modern.

Unde sunt paturile de ATI promise de președinte, premieri, miniștrii sănătății?

Unde este testarea extinsa, astfel încât sa avem prevenție, mai puține îmbolnăviri, mai putina nevoie de terapie intensiva?

Politica de sănătate publica este criminala! Nu salvează, ci omoară!

Nu aduce speranță, ci îngrijorare!

Gabriela Firea: Nu ați făcut nimic! Zero barat! Acum evacuați pacienți proaspăt operați!

Călcați Constituția in picioare! Drepturile pacienților! Demnitatea lor umana!

Nu va pasa de bolnavii cronici care mor cu zile pe la porțile spitalelor!

Spitalul modular COVID din Pipera l-ați închis! Ați promis ca, pe lângă investiția primăriei, veniți cu investiții pentru terapie intensiva.

Nu ați făcut nimic! Zero barat! Acum evacuați pacienți proaspăt operați!

Cat de departe ați ajuns cu indiferenta fata de oameni? Cat de duri sunteți? Unde va e inima, sufletul?

Ce trebuie sa se întâmple in țară pentru a va trezi?", îşi încheie Gabriela Firea postarea.

Fara inima! Fara creier! Fara nimic sfant! Asa sunt cei care au evacuat cu forta bolnavi operati din spitalul Foisor.... Publicată de Gabriela Firea pe Sâmbătă, 10 aprilie 2021

Transformarea spitalului Foișor în spital Covid-19 a fost soluția identificată de Departamentul pentru Situații de Urgență și avizată de Ministerul Sănătății în cursul zilei de astăzi.

Situația pacienților Covid-19 care necesită îngrijire ATI este critică. De mai bine de o săptămână, în București sunt zero locuri ATI disponibile în anumite momente ale zilei.

Nevoia locurilor suplimentare în București nu este ceva ce poate fi pus vreun moment în discuție. În acest moment, 29 pacienți Covid-19 sunt intubati și ventilați în secțiile UPU din București.

Această decizie a fost luată datorită faptului că Spitalul Foișor are 26 de paturi ATI, 6 medici ATI - și în momentul deciziei avea numai 3 pacienți internați în ATI. De asemenea, a fost identificată resursa umană de specialitate care să poată, împreună cu specialiștii Spitalului Foișor, să ofere pacienților Covid-19 îngrijirea de care au nevoie.

Vlad Voiculescu: Evacuarea și transferul pacienților internați la Spitalul Clinic Foișor este în sarcina DSU,

Evacuarea și transferul pacienților Covid-19 negativ care au fost internați la Spitalul Clinic Foișor este în sarcina DSU, sub coordonarea Dr. Bogdan DINU din cadrul UPU-SMURD București.

Pentru demararea procesului de evacuare a fost necesar acceptul spitalului, spital ce aparține de ASSMB, aflat sub autoritatea Primăriei Municipiului București.

Spitalul Foișor a fost informat încă de dimineață despre iminența transformării spitalului. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au fost la spital încă de la orele 11:00.

La orele 19:00, managerul încă nu întocmise documentele necesare pentru eliberarea avizului temporar.

Întârzierea nepermisă a pus o parte din pacienții spitalului într-o situație regretabilă. Modul cum a decurs evacuarea este regretabil și ne-am dori ca aceste imagini să nu mai fie vreodată repetate", susţine Vlad Voiculescu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal