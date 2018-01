Gabriela Firea, nouă reacție în scandalul din PSD: ”Au greșit amândoi. Acum trebuie să îndrepte lucrurile. Amândoi”

Foto: Gabriela Firea/ Facebook

Gabriela Firea vine cu o nouă reacție la scandalul din PSD. Edilul Capitalei susține, într-o postare pe Facebook, că cei doi au obligația de a înceta imediat disputele politice.

„In familia politica ar trebui ca sarcinile sa fie impartite asumat ca in familia de acasa. Cu sinceritate si ganduri bune. Dar, din nefericite, agenda începutului de an e dominată de tensiunile din PSD. De impartirea in tabere, grupari, zone de interes. Gresit! Am câștigat împreună alegerile și am obținut rezultate bune la guvernare. Acum pare că aruncam in aer tot ceea ce am realizat. Iar cel mai mult pierd cetățenii, cei care ne-au acordat încrederea și ne-au votat.

Cei doi lideri, președintele și premierul, au obligația de a înceta imediat disputele politice! Au greșit amândoi. Acum trebuie să îndrepte lucrurile. Amândoi!, a transmis Gabriela Firea.