Gabriela Firea a semnat pentru demiterea lui Clotilde Armand: "Un om ajuns primar prin fraudă care îşi bate zilnic joc de bucureşteni"

„Am tot asteptat un anunt oficial din partea anchetatorilor privind frauda de la sectorul 1, dar acesta se amana.. se tot amana…viata oamenilor din Bucuresti se traieste azi, aici, nu putem amana la nesfarsit actiunile concrete pentru ei! Nu ne permitem! E un dezastru administrativ tot ceea ce se intampla la sectorul 1! Așa ca azi am semnat pe lista de semnaturi necesare organizarii Referendumului pentru demiterea primarului sectorului 1. Principalul motiv este dezinteresul fata de cetateni!

Felul in care arata acum sectorul, la 10 luni de mandat! Lipsa de finantare pentru spitale, dezinteresul pentru scoli, mizeria, mirosurile pestilentiale, gropile, sobolanii, tantarii, parcurile abandonate, problemele cu apa calda la centrala administrata de primaria sectorului 1.

„Un om ajuns primar prin fraudă își bate zilnic joc de bucureșteni"

Un om ajuns primar prin frauda care, in plus, isi bate zilnic joc de bucuresteni, inventand diverse povesti si razboaie! Doamna in cauza se lupta, de fapt, cu cetatenii sectorului 1! Cu viata lor a carei calitate a scazut!!Restul e propaganda! De peste 20 de ani am buletin de Bucuresti - sectorul 1. Ce se intampla acum, este fara precedent! Capitala Capitalei, sectorul cu cele mai multe ambasade, teatre, muzee, institutii publice, obiective turistice - Sectorul 1-, este in paragina!

Îi invit pe cetatenii sectorului 1 sa vina sa semneze in numar cat mai mare pentru demiterea primarului incompetent si cocotat in functie prin furt! (Sediul PSD Bucuresti si Sectorul 1 - strada Ion Ionescu de la Brad, nr 1, Sector 1). Sa plece acasa cei care i-au mintit pe oameni, cei care au demonstrat ca nu le pasa de problemele lor", a precizat Gabriela Firea.

