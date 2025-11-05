Garda de Mediu a dat amenzi de peste 100.000 de euro, în Dâmboviţa. Diana Buzoianu: "Mafia gunoaielor trebuie oprită"

1 minut de citit Publicat la 23:28 05 Noi 2025 Modificat la 23:28 05 Noi 2025

Garda de Mediu a dat amenzi de peste 100.000 de euro, în Dâmboviţa. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu, alături de Jandarmerie și Poliția Română, au avut miercuri o amplă acțiune de control în județul Dâmbovița, în localitățile Mătăsaru și Dragodana, unde au dat amenzi de 553.000 de lei pentru deșeuri deținute ilegal, arderi ilegale de deșeuri și comerț ilegal de deșeuri, conform Agerpres.

"Mafia gunoaielor trebuie oprită! Astăzi, peste 50 de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, alături de Jandarmerie și Poliția Română, au avut o amplă acțiune de control în județul Dâmbovița, în localitățile Mătăsaru și Dragodana. Deșeuri deținute ilegal, arderi ilegale de deșeuri, comerțul ilegal de deșeuri. De aici am pornit", a scris ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, au fost realizate 24 de controale, au fost aplicate amenzi de 553.000 lei, au fost confiscate aproximativ 140 de tone de deșeuri feroase și neferoase și decise șapte suspendări de activitate a operatorilor economici implicați.

De asemenea, a fost deja deschis un dosar penal in rem.

"Lupta noastră e pentru un aer curat. Toți cei care încalcă legea trebuie să înțeleagă că vor exista consecințe pentru faptul că întregi comunități sunt otrăvite de acțiunile lor. Astfel de acțiuni de control vor fi din ce în ce mai des realizate cu ajutorul dronelor și echipamentelor noi achiziționate prin PNRR", a precizat Diana Buzoianu.