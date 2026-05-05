George Simion a anunțat, în discursul din Parlament, că AUR își asumă ”o guvernare viitoare”: ”E timpul pentru reconciliere națională”

Publicat la 12:41 05 Mai 2026 Modificat la 12:46 05 Mai 2026

George Simion a anunțat, în discursul din Parlament, că AUR își asumă ”o guvernare viitoare”. FOTO: Parlamentul României

Liderul AUR, George Simion, a declarat marți, în Parlament, la dezbaterea moțiunii de cenzură, că formațiunea sa își asumă o viitoare guvernare, despre care spune că ar trebui să ducă România „înapoi la votul românilor”.

„Astăzi are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan, iar imaginea e una neagră, de deznădejde, dezbinare și sărăcie”, a spus liderul AUR.

Simion a afirmat că Nicușor Dan alege să îl sacrifice pe un aliat apropiat, pe care l-ar vedea drept un posibil competitor electoral. „Nicușor Dan alege azi să îl sacrifice pe loialul tovarăș de drum care se prefigura competitor electoral în mintea lui încâlcită. Dragi români, n-a fost ușor, a fost Nicușor”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a acuzat că s-au făcut presiuni asupra unor parlamentari înaintea votului pe moțiunea de cenzură. Potrivit acestuia, mai mulți colegi din opoziție ar fi fost îndemnați să nu voteze moțiunea. „Am primit zeci de telefoane. Sunt colegi din opoziție surprinși de atenția acordată. Au fost chemați la mese, li s-a zâmbit și li s-a explicat cum nu trebuie să voteze moțiunea”, a spus Simion.

„Mesajul nostru e clar: nu suntem de vânzare, nu suntem trădători”, a adăugat liderul AUR.

„Am o remarcă la adresa UDMR: toți cetățenii români, inclusiv cei din Odorheiu Secuiesc și Sfântu Gheorghe, își doresc ca această coaliție proeuropeană să nu mai guverneze în România. Aveți grijă, că minciuna nu mai ține”, a spus Simion.

Liderul AUR a respins acuzațiile potrivit cărora moțiunea ar reprezenta „cel mai mare tun financiar din ultimii ani” și a susținut că adevăratele probleme financiare au fost generate de alte decizii ale puterii.

„Am auzit despre moțiune verzi și uscate, că e cel mai mare tun financiar din ultimii ani. Tun financiar a însemnat achiziția a 100 de milioane de doze de vaccin. Nu vreți să vă asumați niciunii nici miliardele de euro către Rheinmetall”, a declarat George Simion.

El a acuzat actuala putere că a generat sărăcie pentru că nu a tăiat privilegiile, deși ar fi avut timp să o facă. „Ați generat sărăcie pentru că nu ați tăiat privilegii. Ați avut cinci premieri. În schimb, ați luat de la mame, pensionari, de la categoriile vulnerabile. Ați avut timp să tăiați privilegiile și nu le-ați tăiat”, a spus liderul AUR.

Simion a mai afirmat că românii au cerut „apă, hrană și energie”, dar au primit „taxe, război și sărăcie”. „E timpul ca, prin votul de azi, vocea românilor să se audă. E timpul pentru reconciliere națională, e timpul pentru speranță și viitor”, a declarat acesta.

În final, George Simion a transmis că AUR este pregătit să își asume o viitoare guvernare. „Ne asumăm viitorul acestei țări, o guvernare viitoare, pentru a reda speranța românilor. România trebuie să meargă înapoi la votul românilor”, a spus liderul AUR.