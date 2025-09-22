George Simion a dat petrecere de ziua lui, cu miei la proţap, la un restaurant din Bucureşti. Cum a încercat să mascheze evenimentul

Liderul AUR, George Simion, a dat petrecere de lux pentru a-şi serba ziua de naştere. Sursa foto: captură Facebook/Sorin Constantinescu

Liderul AUR, George Simion, a dat petrecere, duminică, pentru a-şi serba ziua de naştere. El a petrecut cu miei la proţap la restaurantul deţinut de un deputat AUR, conform g4media.ro. Simion susţine că n-a fost o petrecere pentru aniversarea lui, ci un eveniment pentru antreprenori, însă patronul localului l-a dat de gol şi a zis că şeful AUR a beneficiat de un preţ preferenţial. Duminică, George Simion a împlinit 39 de ani.

Conform sursei amintite, Mirela Irindea, membră AUR și fostă candidată la alegeri din partea partidului extremist, a transmis intern un mesaj: ”Am onoarea să vă trimit din partea domnului George Simion următoarea invitație: Duminică e ziua mea. Începând cu ora 18.00 vă invit la o petrecere care va inaugura și Clubul Antreprenorilor Români (Casa Lido by Murad, strada CA Rosetti nr. 13), inițiativă a AUR de sprijinire a mediului privat”.

Iar Mohammad Murad, patronul localului de lux, a confirmat că a avut loc o petrecere la restaurantul său, dar nu vrut să spună cine a plătit: ”Suntem prieteni (cu George Simion – n.red) și nu vreau să existe discuții. Are un contract. Având în vedere că e și așa… a primit un preț mai special”.