George Simion a mers în Timișoara cu o mașină de la Camera Deputaților, pe care a parcat-o pe un loc pentru persoanele cu dizabilități

Președintele AUR, George Simion, a mers la Timișoara cu o mașină a Camerei Deputaților, pe care a parcat-o pe un loc pentru persoanele cu dizabilități, potrivit publicației timișorene articulat.ro. În imaginile publicate de presa din Timișoara se poate vedea clar Dusterul parcat în locul rezervat persoanelor cu dizabilități, în timp ce George Simion bea o cafea și stă la povești chiar lângă stâlpul cu semnul că parcarea este interzisă.

George Simion a parcat pe locul destinat persoanelor cu dizabilități de pe o stradă aflată în apropierea sediului AUR Timiș. Mașina, o Dacie Duster înmatriculată la Camera Deputaților, a rămas pe acel loc zeci de minute, potrivit articulat.ro, până când președintele AUR și-a încheiat treburile în zonă.

Jurnaliștii timișoreni au publicat și imagini cu George Simion, stând lângă mașina parcată ilegal, chiar lângă semnul care indica faptul că este interzisă parcarea cu excepția persoanelor cu dizabilități.

AUR crește în sondaje de când președintele partidului a pierdut alegerile prezidențiale. Un sondaj INSCOP arată că partidul are un scor de 40% în preferințele electoratului. Comparativ cu luna iunie, AUR a crescut cu 0,3% și cu 2,7 față de luna mai. Președintele Nicușor Dan este de părere că acest procent reflectă „exasperarea, dezamăgirea și lipsa de speranță” a alegătorilor față de cei care sunt acum la putere.