George Simion anunță în ce condiții ar face AUR guvern cu PSD: „Dacă e pus Călin Georgescu premier”

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și liderul AUR George Simion. Sursă foto: Hepta

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat, luni, că va susţine orice coaliţie de guvernare avându-l ca premier pe Călin Georgescu, fără "a avea pretenţii" ca AUR să facă parte din respectiva formulă de guvernare.

"Noi nu dorim să intrăm la guvernare cu aceste forţe care au anulat alegerile din România. Ca măsură reparatorie faţă de anularea alegerilor, faţă de ce a păţit domnul Călin Georgescu, eu mi-am anunţat susţinerea oricărei formule în varianta în care domnul Călin Georgescu ar fi premierul unei astfel de coaliţii, fără a avea pretenţii pentru ca noi să facem parte din respectiva formulă de guvernare, deşi pentru toate funcţiile importante din statul român avem oameni capabili, oameni pregătiţi în toate domeniile, aşa cum cred că s-a şi observat în ultima vreme", a afirmat Simion, la Senat, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă AUR ar face alianţă cu PSD în condiţiile enunţate, Simion a spus: "E valabil şi pentru celelalte forţe politice dacă ar face acest gest".