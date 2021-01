George Simion (AUR): "Nu se construiește niciun spital nou. Majoritatea banilor sunt sifonați!"

Președintele AUR, George Simion, a spus duminică, la Antena 3, că dorește ca ministrul Sănătății și Guvernul să declare sănătatea românilor o chestiune de importanță națională, de urgență.

”Sănătatea parcă era un domeniu important... Eu sunt nou în politica asta partinică. Nu înțeleg sau nu vreau să înțeleg ce zic acești domni. Aruncă pisica unii la alții, ba PSD, ba PNL, cei care s-au rotit la guvernarea acestei țări în ultimii 30 de ani”, a spus Simion, duminică, la Antena 3.

Simion: Majoritatea banilor sunt ”sifonați”

”Există un manager la ”Matei Balș”, domnul Streinu a lăsat pe cineva în urmă (...). Sunt demisii de onoare și trebuie să începem să spunem stop. Câți mai trebuie să moară? Nu se face nicio investiție, nu se construiește niciun spital nou și majoritatea banilor pe care românii îi plătesc sunt dirijați, ca să nu zic sifonați, către marile companii farmaceutice care storc din România tot ce pot”, a mai spus liderul AUR.

Simion: E dureros să mori cu zile în spitale

”E foarte important să găsim dialog în societatea românească, să găsim oamenii valoroși, nepătați, care n-au apucat să intre în diferite scheme, și împreună să contruim. Am fost într-un dialog azi cu Vlad Voiculescu să văd dacă are soluții. Am venit cu niște soluții, așa cum m-a dus pe mine capul și cum m-au sfătuit pe mine oameni”, a precizat Simion.

”Nu vreau să mă pun eu președinte sau prim-ministru dar există oameni capabili care pot conduce această țară. Sunt aceiași oameni care ne conduc de 31 de ani, incluzându-l și pe Vlad Voiculescu”, a mai spus el.

Simion: M-am dus cu soluții la Voiculescu. Vrem să construim un spital

”Nu ni se pare justificat. Nu avem de ce să luăm 4 milioane de euro din banii românilor, din bugetul de stat, pentru activitatea noastră politică. Nu vrem să îi luăm. E o situație de criză, domnul Iohannis s-a dus la schi, de 6 ani e la schi, noi vrem să facem ceva. Avem acei patru milioane, n-o să-i folosim pentru AUR și vrem să construim un spital”, a mai spus liderul AUR.