Grindeanu acuză PNL că folosește metodele lui Călin Georgescu pentru promovarea lui Bolojan: „O armată de boţi, roboţi şi tiriboţi”

1 minut de citit Publicat la 17:55 13 Mai 2026 Modificat la 18:13 13 Mai 2026

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri, într-o conferinţă de presă, că strategiile de comunicare online folosite recent de PNL pentru susținerea lui Ilie Bolojan utilizează „mecanisme similare” cu cele din campania electorală din 2024 a lui Călin Georgescu.

Potrivit liderului social-democrat, în spaţiul public şi pe reţelele sociale s-a activat „o armată de boţi, roboţi şi tiriboţi”, iar informaţiile privind identitatea consultanţilor sunt publice.

Întrebat dacă observă similitudini între campania liberalilor şi cea a lui Călin Georgescu din 2024, Grindeanu a făcut trimitere la relatările din presă privind echipele de comunicare din spatele acestor acţiuni.

„Păi nu tot ei au făcut-o şi pe a lui Călin Georgescu atunci? Ia aduceţi-vă aminte. (...) Eu am spus că am văzut în presă cum cei care s-au ocupat online de campania lui Călin Georgescu în 2024 sunt aceeaşi firmă, o ştiţi, care acum e consultant iarăşi la PNL. Ce? E vreun secret?”, a declarat preşedintele PSD, potrivit Agerpres.

Solicitat să clarifice dacă pune semnul egal între Ilie Bolojan şi Călin Georgescu, el a respins această interpretare, subliniind că se referă strict la metodele de promovare şi la folosirea profilurilor „artificiale”.

„Nu. M-aţi auzit pe mine să spun? Nu-mi puneţi în gură ceva ce n-am spus. (...) Asta nu înseamnă că trebuie să accept tot felul de maşinării şi de roboţi care-şi fac treaba foarte bine şi şi-au făcut treaba foarte bine în aceste săptămâni”, a transmis el.

Sorin Grindeanu a subliniat că este deschis criticilor constructive venite de la oameni reali, iar "maşinăriile digitale" folosite în ultima perioadă au rolul de a acoperi realitatea „dezastrului” pe care l-a generat Ilie Bolojan.