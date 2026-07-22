Grindeanu: De când sunt tineri frumoşi şi liberi la Ministerul Transporturilor se ocupă de ciocolată în loc de autostrăzi

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor, a afirmat, marţi, că anul acesta ar fi trebuit să intre în circulaţie peste 250 de kilometri de autostradă, lucru care nu s-a întâmplat.

"Eu duminică am venit ultima dată pe Valea Oltului de la Timişoara, vineri am mers spre Timişoara tot pe aceeaşi rută. Sunt lucrări în desfăşurare pe Valea Oltului, inclusiv montări de plase. (...) Ştiţi care va fi cea mai bună soluţie? Să se continue să se facă autostrăzi în România. Dar eu văd că, de vreo trei luni de când sunt tineri frumoşi şi liberi care au haştag în faţă la Ministerul Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi. N-am văzut nici măcar un kilometru de autostradă dat în circulaţie în trei luni de zile. Sigur, a mai avut România această experienţă când tot un domn de la acelaşi partid a condus Ministerul Transporturilor. Anul acesta trebuia să fie anul în care să se dea în circulaţie cel mai mare număr de kilometri din istoria României, peste 250 de kilometri", a declarat Grindeanu, într-o conferinţă de presă.

El a susţinut că, în prezent, Cătălin Drulă este "ministru informal al Transporturilor", având "extraordinara" performanţă de a nu da în circulaţie niciun kilometru de autostradă.

"Din păcate, de trei luni de zile, n-am văzut nici măcar un kilometru. Unul. Asta e! A mai fost asta în 2021, timp de nouă luni de zile. A mai fost un ministru acolo, tot de la USR, singurul ministru de când probabil s-a intrat în Uniunea Europeană în 2007 care a avut extraordinara performanţă să nu dea în circulaţie nici măcar un kilometru de autostradă. Domnul Drulă, dacă vă sună cunoscut, care, în principiu, din ce aud prin minister, este ministru informal la acest moment al Ministerului Transporturilor şi v-aş ruga să mergeţi, dacă aveţi curiozitatea, să cereţi la jandarmi Registrul de intrare şi ieşire de la Ministerul Transporturilor şi să vedeţi de câte ori a intrat şi a ieşit în aceste trei luni domnul Drulă acolo. Aş spune domnului Miruţă să n-asculte de el, fiindcă a condus prost, dovadă că n-a făcut niciun kilometru şi uite că asta se întâmplă şi acum. Nu e un exemplu bun", a transmis liderul PSD.