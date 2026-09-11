Grindeanu, despre proiectul AUR care amendează refuzul de a săruta drapelul: "Nu încurajez aceste lucruri". Proiectul, semnat şi de PSD

Grindeanu, despre proiectul AUR care amendează refuzul de a săruta drapelul: "Nu încurajez aceste lucruri". Sursa foto: Getty Images

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, la Şcoala Politică a TSD de la Neptun, că el "nu încurajează lucruri de acest tip şi că nu este adeptul", referindu-se la proiectul AUR prin care refuzul de a săruta tricolorul ar urma să fie amendat. Proiectul a fost semnat şi de 71 de parlamentari din PSD, PNL, AUR și din rândul neafiliaților.

Un proiect de lege inițiat de senatorul AUR Mircia Chelaru, dar semnat de 71 de parlamentari din PSD, PNL, AUR și din rândul neafiliaților, schimbă radical modul în care va fi sărbătorită Ziua Drapelului Național.

Documentul prevede că oficialii prezenți la ceremonii vor fi obligați să sărute drapelul, iar refuzul ar putea fi sancționat cu amenzi de până la 10.000 de lei. În plus, neparticiparea reprezentanților autorităților la ceremonii ar urma să fie încadrată drept abuz în serviciu.

"Este un proiect iniţiat de un senator AUR, dacă nu mă înşel. Nu sunt adeptul şi nu încurajez lucruri de acest tip. Patriotismul şi dragostea de ţară ţi le poţi arăta şi dacă nu faci gesturi de acest tip. A fost cerut de cei de la AUR", a declarat Sorin Grindeanu.

Proiectul a fost adoptat de Senat și a intrat în dezbaterea Camerei Deputaților. Dacă va fi adoptată, legea va impune și ceremonii de ridicare a drapelului în toate școlile, obligativitatea ca televiziunile și radiourile să difuzeze cel puțin 30 de minute de programe dedicate sărbătorii și înființarea unei „Piețe a Tricolorului” în orașe și municipii.

Prevederile proiectului de lege

Legea stabilește și ce rugăciune trebuie să rostească preoții la ceremonii.

„Dumnezeul nostru, Doamne Preaputernice, Cel ce binecuvântezi și sfințești toate, binecuvântează Drapelul Național al României! Că sfânt ești totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”.

Proiectul proclamă ziua de 26 iunie drept Ziua Drapelului Național al României și stabilește că aceasta devine o sărbătoare a întregii societăți românești.

Potrivit proiectului, în toate școlile din învățământul preuniversitar, ziua de 26 iunie va începe cu o ceremonie de ridicare a drapelului pe catarg, organizată de directorul unității de învățământ și la care va participa corpul profesoral. Excepția este situația în care 26 iunie cade într-o zi nelucrătoare.

Legea introduce o noutate și pentru administrațiile locale. În București și în toate municipiile reședință de județ va exista un spațiu public denumit „Piața Tricolorului”. Consiliile locale vor avea la dispoziție 45 de zile de la promulgarea legii pentru a stabili locul exact al pieței, de preferință în apropierea sediilor administrației locale.