Grindeanu dezvăluie ce a vorbit cu "aghiotantul" despre revenirea la Palatul Victoria: "Părea că se repetă scenariul de acum 10 ani"

Sorin Grindeanu a precizat că înțelegerea dintre partide pentru un guvern minoritar nu trebuie să prevadă un termen pentru funcționarea acestui guvern. FOTO: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dezvăluit într-o conferință de presă că a discutat cu "aghiotantul" său despre posibilitatea de a reveni la Palatul Victoria în calitate de prim-ministru. Pentru că este vorba despre aceeași persoană cu care a colaborat în urmă cu 10 ani, Sorin Grindeanu a dezvăluit că i-a zis acestuia, în 2017, că ar mai accepta funcția de premier doar în situația în care ar deveni șeful social-democraților:

"De dimineață vorbeam când am plecat de acasă cu aghiotantul pe care l-am avut și în urmă cu 10 ani și auzind știrile la televizor sau la radio părea că se repetă scenariul de acum 10 ani, că există această posibilitate de a merge a doua oară la Palatul Victoria.

Mi-a adus aminte ce am zis la moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul pe care îl conduceam atunci, a fost în iunie 2017, și i-am spus că dacă mai e să fie vreodată nu am să merg prim-ministru decât dacă voi fi președintele PSD. Nu altcândva".

Sorin Grindeanu, propus de partid să devină premier dacă PSD va intra la guvernare, a precizat că înțelegerea dintre partide pentru un guvern minoritar nu trebuie să prevadă un termen pentru funcționarea acestui guvern:

"Nu știu dacă moratoriul trebuie să fie pe șase luni, dacă nu poate să fie pe o perioadă mai lungă, pentru că aceste lucruri cred că sunt dorite de fiecare dintre cei care acceptă acest cadru de lucru și nu trebuie limitat în timp. Sigur că un guvern minoritar pleacă din start cu acest soi de handicap în Parlament, că este supus unui risc al adoptării unei moțiuni de cenzură, dar România trebuie să aibă un guvern".