Grindeanu: În mintea lui Ghinea, dezbatere PNRR a însemnat să vină în fața unei comisii parlamentare

„În mintea ministrului Ghinea, dezbaterea PNRR a însemnat să vină acum mai bine de o lună în fața unei comisii parlamentare cu 10 pagini de schiță penibilă. Să nu răspundă concret la întrebări. Să se poarte arogant și plictisit. Și să plece asigurându-ne că va face un plan minunat”, transmite Sorin Grindeanu.

El precizează că a fost în comisia în care s-a discutat PNRR, alături de Marcel Ciolacu, „sperând că vom putea dialoga”.

„Dar, în afara unor răspunsuri tip șablon Ghinea n-a fost capabil să dezvolte măcar bruma de idei aruncate pe hârtie. Ghinea s-a făcut și atunci de râs, cum s-a făcut și la Bruxelles. A venit cu un plan prost. Nu degeaba i se spune ministrul zero! Zero fonduri atrase, zero muncă și multă prostie și aroganță”, conchide Grindeanu.

Dezbaterile pe PNRR cu miniștri, parlamentari, patronate, sindicate, ong-uri și specialiști au avut deja loc în Parlament, afirmă ministrul proiectelor europene, Cristian Ghinea: „Unul dintre acești participanți a fost chiar domnul Ciolacu. Sigur a fost atent pentru că a și pus întrebări”.

