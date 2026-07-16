Grindeanu: PNL și USR vor să prelungească interimatul ca să împartă contracte și să-și pună oamenii în agenții

Sorin Grindeanu, președintele PSD. Foto: Facebook

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, că PNL și USR blochează deliberat formarea unui nou guvern pentru că actuala situație – cu un Executiv demis, cu puteri limitate – le permite să atribuie contracte și să organizeze concursuri pentru șefii agențiilor de stat. Totodată, acesta mai spune că PSD este mai aproape de majoritate decât PNL-PSD-UDMR: „Sper să o facem în câteva săptămâni”.

„Pe de o parte, dacă e vorba de dorința mea personală – ca și a fiecărui român de bună-credință, cred eu –, e să avem un guvern cât mai repede. Mi-e dificil să cred, în schimb, dacă vorbim din perspectivă politică, că acest lucru se va întâmpla. De ce? Pentru că există forțe politice, și în special PNL și USR, care în acest moment doresc să perpetueze această stare care nu e una bună pentru România, indiferent cine se află la putere și indiferent cine este în opoziție. Da, vor să fie în continuare la putere. Sunt de trei luni singuri la guvernare în acest moment, PSD-ul este în opoziție. Eu n-am văzut în această perioadă, la unison, decât un lucru. O singură politică publică am văzut în trei luni de zile de când se află la guvernare PNL-USR: înjurătura la adresa PSD. Dar înjurătura la adresa PSD, să știți, nu-mi ține loc nici de foame, nici nu scade factura la energie, nici nu scade prețul la motorină sau la alimentele de bază, iar românii trăiesc din ce în ce mai rău”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a explicat care ar fi, în opinia sa, miza reală a prelungirii interimatului.

„Și de aici argumentul pe care îl spuneam mai devreme: că își doresc continuarea acestei stări. De fapt, de ce? Fiindcă e foarte simplu. Chiar dacă ești un guvern cu puteri limitate, contractele pentru SEAP, pentru digitalizare, pentru toate lucrurile, pentru ONG-urile de casă, înființate peste noapte – și care, deși sunt făcute de două săptămâni, câștigă licitații la SGG... Pentru lucrurile acestea...”, spune acesta.

Solicitat să dea un exemplu concret, Grindeanu a invocat un caz apărut în presă.

„Am văzut în presă, surprinzător în presa de dreapta, ceea ce mă miră, un exemplu cum la Secretariatul General al Guvernului a câștigat un ONG făcut acum două luni, dacă nu mă înșel, o licitație de vreo 500.000 de euro. Mă rog, așa, fără experiență, fără nimic. Și deloc întâmplător, domnul respectiv, cel care deține acest ONG, fiind un apropiat al PNL-ului și al fostului Secretar General al PNL-ului. Nici nu știu dacă Secretarul General al PNL-ului e Motreanu sau e prim-vicepreședinte, că la ei cu Congresul e mai greu, dar, oricum, e pe acea zonă. Pentru asta, să știți, guvernul cu puteri limitate are toate prerogativele să facă licitații, să dea bani publici, să se întâmple lucruri”, adaugă Grindeanu.

Concursuri pentru posturi care s-ar elibera abia peste un an

A doua acuzație vizează concursurile pentru conducerea agențiilor din subordinea Guvernului: „Mai dau un exemplu. Au început concursurile, doamna Sava, pentru managerii de la agenții pe care, pe unele dintre ele, ca de obicei, vor să le vândă pe nimic și știm acest lucru. Chiar dacă le expiră contractul peste un an, au început concursul de acum, ca să se termine foarte repede cât mai sunt în zona de interimat, nu cumva să se întâmple concursuri corecte. Despre asta e vorba! De aceea își doresc să rămână în continuare”.

Cine blochează

Grindeanu respinge ideea unui blocaj generalizat și împarte scena politică în două tabere.

„.Concluzia este că sunt unii care vor să deblocheze – președintele, PSD, UDMR, aș înscrie aici grupul minorităților, alți parlamentari care nu fac parte în acest moment din aceste grupuri, dar care votează un guvern, fiindcă sunt responsabili și își doresc să existe un guvern cu puteri depline – și sunt alții care blochează: PNL, USR și AUR”, spune Sorin Grindeanu.

Cum a fost guvernul „de armistițiu” respins la Cotroceni

Liderul PSD spune că la consultările restrânse de la Cotroceni au fost puse pe masă două variante – una a lui Varujan Pambuccian, alta a lui Kelemen Hunor – și că ambele au fost acceptate de PSD, dar refuzate de PNL și USR.

„Pentru că acolo nu a venit PSD-ul, ci a venit grupul minorităților, Varujan Pambuccian, cât și Kelemen Hunor. Și au propus diverse variante. Varujan a propus ceva de tipul reluării fostei coaliții, cu un prim-ministru independent politic, dar cu guvern politic, iar Hunor a avut mai multe scenarii. Cel mai mult s-a vorbit despre acel guvern – cred că l-a numit «de armistițiu» Hunor, de tranziție, dacă vreți –, de câteva luni, care să închidă PNRR-ul, să facă bugetul pentru anul 2027 și în toamna târzie, iarna acestui an, să vedem dacă lucrurile pot continua cu guvernul acesta sau e nevoie de o nouă formulă. Noi am fost de acord. PSD-ul a fost de acord cu ambele variante din dorința de a debloca. Cine nu a fost de acord sunt ceilalți: PNL și USR”, spune acesta.

Potrivit lui Grindeanu, primul care a refuzat a fost Dominic Fritz, urmat de Ilie Bolojan: „Ordinea a fost invers proporțională cu ponderea în Parlament. Deci a început Varujan, Hunor, Fritz, Bolojan. Prima oară, Fritz”.

„Că suntem într-o altă, să spunem, realitate politică în acest moment. Ceea ce a spus Hunor – că dacă vorbim de un guvern de armistițiu înseamnă că toate lucrurile se pun în paranteză, punem binele țării pe primul loc, trecem aceste luni și pe urmă revenim la bătăliile politice – a fost refuzat. Fritz a spus că nu e de acord cu așa ceva, că realitatea politică este cu totul alta și nu putem pune în paranteză aceste lucruri, chiar dacă vorbim de PNRR, de buget, de România, de agenții de rating și așa mai departe. Și a fost susținut în treaba asta și de Bolojan”, mai spune liderul PSD.

„Concurs de înjurături la adresa PSD-ului”

Grindeanu pune refuzul pe seama competiției dintre PNL și USR pentru același electorat: „Văd că există un fel de concurență în această bulă hashtag rezist, anti-PSD. Cine este mai virulent în a ataca PSD-ul? Ca să țină acea bulă captivă ori la USR, ori la PNL de rit nou – Bolojan. Și atunci, e acest concurs de înjurături la adresa PSD-ului ca să își păstreze această bulă, un concurs care îi face și pe PNL și pe USR să ia decizii de acest tip. Fritz a vorbit prima oară.”

În finalul acestei secvențe, liderul PSD avertizează asupra consecinței politice a prelungirii crizei.

„Și văd asta și n-am cum să nu mă revolt, când văd că această sectă – fiindcă efectiv este o sectă – continuă să aplaude politicile economice proaste ale lui Ilie Bolojan, dintr-un singur motiv: de a fi împotriva PSD-ului. Pentru că nu există altceva, și probabil că mai există și un al doilea motiv de ordin mai lumesc, așa, mai legat de ceea ce vă spuneam mai devreme. Astea sunt lucrurile care revoltă românii și sigur că e o bătălie politică, care în acest moment pare că are un singur câștigător: și anume, forțele suveraniste, populiste, extremiste, de tip AUR. Și asta este o realitate. Iar cine face acest lucru și continuă să perpetueze această stare sunt cei de la PNL și USR. Fiindcă nu doresc să se găsească o soluție”, a mai declarat Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN.

Grindeanu susține că PSD nu are în acest moment cele 233 de voturi necesare pentru o majoritate, dar că nici celelalte partide nu le au, și că speră la formarea unui guvern „la sfârșitul acestei veri”, pe formula PSD–UDMR–minorități.