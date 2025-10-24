Grindeanu spune că declarațiile lui Bolojan sunt „ușor arogante”: „Nu depunem moțiuni, dar nu putem fi un cor de aplaudaci”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/Sabin Cîrstoveanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat vineri seara, la Antena 3 CNN, că declarația premierului Ilie Bolojan privind o alianță PSD-AUR este „ușor arogantă”. „Loialitatea nu exclude critica”, a mai spus social-democratul, întrebat de atacurile tot mai dese în interiorul Coaliției, însă a precizat că PSD nu urmărește demisia prim-ministrului.

„Eu cred că încă suntem în România, avem dreptul la păreri, nu suntem în Coreea de Nord. E o declarație ușor arogantă. Eu știu că avem un protocol al Coaliției care spune foarte clar că deciziile se iau prin consens. Intransigența asta a dus la multe greșeli în această perioadă, de la taxarea mamelor până la recenta Ordonanță 52, care a blocat activitatea autorităților din țară.

PSD nu a intrat în această coaliție ca să aibă de unde să iasă sau să depună moțiuni, dar nici nu putem fi un cor de aplaudaci. Noi suntem PSD și ținem cu oamenii, nu facem parte din nicio sectă de adulatori. Loialitatea nu exclude critica. PSD nu se va abține să acționeze ori de câte ori situația sau interesul cetățenilor o impune. Poate dorește domnul premier să facă dânsul alianță cu AUR, noi am tot anunțat că nu vrem”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a continuat spunând că Guvernul nu ppate merge înainte cu aceeași lege a pensiilor magistraților, care a fost respinsă de CCR, și să se aștepte la alt rezultat: „Avem un termen limită, 28 noiembrie, pentru adoptarea legii pensiilor magistraților. Faptul că încercăm să o apucăm pe aceeași cale și să ne așteptăm la un rezultat diferit este cel puțin o propunere bizară. Procedura la CCR e următoarea: prima oară se discută dacă un proiect îndeplinește condițiile de formă, după aceea se intră pe fond. Acest proiect a fost respins din start pe condiții de formă, nu s-a mai intrat pe fond. Din ce știu eu, există observații și pe fond. Asta întărește argumentația mea: dacă vii cu aceeași propunere, ai toate șansele ca această lege să fie respinsă și să ieșim din termenul de 28 noiembrie”.

Grindeanu a subliniat că PSD nu a hotărât constituirea unui grup de lucru pentru o nouă lege a pensiilor speciale ale magistraților.

„A fost greșit înțeles. Eu, azi, doar am vrut să văd dacă există disponibilitate la dialog din partea actorilor din justiție, și există. Apoi am informat aproape toți liderii Coaliției – mai am să dau unul sau două telefoane. Încercăm să găsim soluții. Se poate face un grup de lucru al Coaliției care să vină rapid cu o soluție. Nu a furat nimeni startul, nu s-a constituit azi niciun grup de lucru”.

Întrebat dacă a discutat cu Nicușor Dan și l-a convins să fie de acord cu varianta PSD, Grindeanu a răspuns: „Nu, dar e o propunere cât se poate de corectă și nimeni de bună credință nu poate să gândească altcumva. Toată lumea îi dorește să elimine aceste injustiții, dar ca să faci acest lcuru trebuie să discuți, să ai dialog, eu nu am vorbit cu dânsul. Contează cât de repede facem această lee, să nu pierdem 230 de milioane de euro. Dacă mergem pe aceeași formă, aceeași propunere și va fi respinsă de fond de această dată, pentru că nu vrem să avem dialog, atunci cine e răspunzător?”.

Social-democratul a mai precizat că în ședința Coaliției PSD „a venit cu propuneri constructive”, dar „tot ceea ce am propus noi s-a lovit de un refuz, ceea ce nu mai făcea utilă continuarea discuției”.

Grindeanu spune, de asemenea, că nu urmărește demisia lui Bolojan: „Am fost singurul din Coaliție care a spus că dacă e respinsă acea lege nu trebuie să își dea demisia domnul Bolojan”.

Cu toate acestea, dacă prim-ministrul va continau să meargă înainte cu aceeași variantă a legii „și va pica și vom pierde 230 de milioane de euro, premierul trebuie să plece acasă”, a mai adăugat președintele PSD.