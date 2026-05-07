Grindeanu spune că economia a „răsuflat ușurată” după demiterea Guvernului Bolojan: „Apocalipsa economică promisă nu a venit”

„După demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, pieţele au dat verdictul lor - exact opusul celui anunţat pe toate canalele”, a spus Grindeanu. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a scris joi pe Facebook că în ciuda „corului digital de bocitoare” al lui Ilie Bolojan, „apocalipsa economică” nu a venit, ba dimpotrivă. Președintele PSD a spus că Bursa de la București a urcat pentru a patra zi consecutiv, cursul leu-euro a scăzut astăzi și dobânzile la împrumuturile României au început să scadă.

„În ciuda corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit. S-a produs chiar contrariul!

De luni, după demiterea prim-ministrului Ilie Bolojan, pieţele au dat verdictul lor - exact opusul celui anunţat pe toate canalele: Bursa de la Bucureşti urcă a patra zi consecutiv.

Dobânzile la împrumuturile României pe 10 ani scad a patra zi la rând. Cursul, după reacţia iniţială de creştere, a coborât astăzi”, a scris Grindeanu pe Facebook.

Președintele PSD a adăugat că așa reacționează o piață care „răsuflă ușurată” că s-a pus capăt măsurilor de austeritate. Sorin Grindeanu a spus că prioritatea „României post-Bolojan” este acum „repornirea economiei şi stimularea mediului de afaceri”.

„Bursa nu votează la urne. Dar atunci când vorbeşte prin cifre, nu poate fi acuzată că face propagandă. Investitorii au dat un semnal clar, iar clasa politică trebuie să-l înţeleagă şi să-l aplice urgent.

Aceasta înseamnă reluarea investiţiilor, redeschiderea şantierelor de şcoli, spitale, drumuri judeţene şi alimentări cu apă şi gaze. Repornirea economiei şi stimularea mediului de afaceri reprezintă adevăratele priorităţi ale României post-Bolojan”, a conchis Grindeanu.

Moneda națională s-a apreciat ușor față de euro, joi, cursul anunțat de Banca Națională a României fiind 5.2661 lei pentru un euro. Nivelul maxim istoric în raport cu leul, de 5,268 lei pentru un euro, a fost înregistrat miercuri, la o zi după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură.