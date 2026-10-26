Grindeanu: Vom face analize lunare pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că a cerut miniştrilor să prezinte modul în care se va face "schimbarea de paradigmă" pe care a cerut-o privind relansarea economică şi protejarea puterii de cumpărare a populaţiei vulnerabile şi a clasei de mijloc, precizând că se vor face analize lunar pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare.

"Am cerut fiecărui ministru să prezinte modul în care se va face această schimbare, dacă vreţi, de paradigmă, pe care am cerut-o cu cele două mari obiective: relansarea economică şi protejarea puterii de cumpărare a populaţiei vulnerabile şi a clasei de mijloc. (...) Sigur, lucrul acesta o să fie, probabil, prezentat mai pe larg de fiecare ministru în parte, recomandarea a fost să aibă la nivelul fiecărui minister un soi de unitate de politici publice formată din angajaţi ai ministerului, care să monitorizeze în mod permanent implementarea acestui program de guvernare şi care să propună politici publice cu impact, dar care să ţină în acelaşi timp deschis dialogul cu patronatele şi sindicatele", a afirmat Grindeanu, la sediul central al PSD, după Biroul Permanent Naţional al partidului.

El a adăugat că ar trebui ca în această săptămână ministerele să rezolve lucrurile urgente "lăsate în urmă de fostul Guvern, asigurarea banilor".

"Am văzut că acest lucru l-a anunţat ministrul Rogobete pentru UPU şi pentru Ambulanţă. Despăgubirile, de asemenea, pentru secetă, foarte importante. Tot aici, pe Agricultură, ministrul Barbu ne spunea săptămâna trecută că trebuie (...) reluat exportul de ovine. De asemenea, ministrul Ghigiu va pleca mâine la Bruxelles pentru discuţii legate de închiderea PNRR şi de evaluarea stadiului în care se află PNRR. Chestiuni care ţin de Ministerul Transporturilor, la care ţin foarte mult, în săptămânile viitoare, ministrul Popa a informat că sunt mai multe tronsoane, unele chiar în jurul Bucureştiului, care vor fi date în circulaţie chiar zilele viitoare. De asemenea, un tronson şi pe Piteşti - Sibiu şi anume cel de la Curtea de Argeş la Tigveni. Să ştiţi că vom face analize lunare pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare, asta ca să nu fie surpriză de acum încolo, lunar vor fi aceste evaluări", a transmis liderul PSD.